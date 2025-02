O Palmeiras chega a esta última rodada do Paulistão com risco alto de ficar fora. O Verdão ainda sonha com um tetra inédito e pega o Mirassol este domingo às 18h30. No momento, o Alviverde ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. O São Bernardo, líder, com 23, já está classificado.

Desta forma, para avançar às quartas de final do Estadual, o Palmeiras precisa obrigatoriamente vencer o Mirassol e torcer por o empate ou derrota da Ponte, que enfrenta o Red Bull Bragantino, no mesmo dia e horário.

Regulamento ‘ferra’ Palmeiras

O regulamento do Campeonato Paulista — com os oito classificados definidos pelas lideranças do quatro grupo e não pela pontuação geral ao fim das 11 rodadas — é controverso, mas, ao menos, garantiu bastante emoção para a última jornada de partidas.

Neste domingo (23/2), todos os clubes cumprem os oito compromissos finais, simultaneamente às 18h30, com alguns ainda metas pendentes. Palmeiras e Santos, por exemplo, não presença confirmada no mata-mata.

Classificados às quartas de final do Estadual com rodadas de antecedência, Corinthians e São Paulo apenas cumprem tabela, mas com importâncias diferentes na vida dos rivais.

O tricolor pega o São Bernardo, no Primeiro de Maio, e até poderia atrapalhar o Palmeiras. No entanto, como o alviverde não passa o líder Bernô nos critérios de desempate, o jogo perdeu força. O Timão está em direção oposta e o duelo contra o Guarani, na Neo Química Arena, interessa, e muito, ao Santos. Se o alvinegro tirar pontos do Bugre, o Peixe estará na sequência do torneio.

