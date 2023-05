Palmeiras vence fora (2-0) na Liberta

O Palmeiras voltou a vencer em

jogo válido pela Libertadores da América. O Verdão foi ao Equador e bateu o Barcelona Guayaquil. Os gols de Raphael Veiga e Gustavo Gomes deram folga ao time do técnico super campeão Abel Ferreira.

TRÊS PONTOS NA BAGAGEM! Vitória importantíssima fora de casa e tá tudo VERDE em #Greenaquil! Barcelona-EQU 0x2 Palmeiras Raphael Veiga e Gustavo Gómez

LEIA TAMBÉM: Santa Bárbara selecionada pro projeto SP Olímpico

Musa do OnlyFans, Lina Nakamura seca 14kg e investe R$ 60 mil no shape

Desde que entrou nas plataformas de conteúdo adulto, a modelo e influencer Lina Nakamura, 23 anos, passou a cuidar mais do corpo e a se preocupar com seu visual. Musa do OnlyFans, ela se lançou com o shape 100% natural, mas agora decidiu emagrecer, enfrentar suas primeiras plásticas, renovar o corpo e faturar a mais com isso. Para ela, as modelos montadas fazem mais sucesso no meio artístico.

“Confesso que tinha um pouco de vergonha do meu corpo, passei por uma fase difícil e engordei. Sentia vergonha ao colocar um biquíni ou tirar fotos sem roupa. Também não tinha silicone nos seios, nunca me incomodou, mas percebi que as turbinadas ganhavam mais na plataforma. Além disso, conseguiam mais trabalhos como modelo. Decidi colocar e me montar”, conta. “Coincidência ou não, estou faturando mais”, garante a musa que embolsa R$ 40 mil por mês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lina Nakamura (@soylinanakamura)

Depois de encarar uma reeducação alimentar e se matricular na academia, Lina percebeu os primeiros resultados. Trocou fast food por alimentos frescos e naturais, deixou a cerveja para tomar vinho só em ocasiões especiais. E abandonou o sedentarismo para treinar todos os dias. Agora, 14kg mais seca, ela surpreende com o antes e depois.

A motivação? Lina decidiu emagrecer para participar do concurso Miss da Copa do Brasil, que reúne as apaixonadas por futebol. Ela vai representar o Bragantino. “O título de Miss pede um shape mais slim. Estou bem confiante nesse projeto, agora a meta é manter as medidas. O concurso me trouxe motivação, me fez cuidar mais de mim”.

Além disso, a modelo fez suas primeiras cirurgias. “Investi também R$ 60 mil no corpo. Fiz lipoaspiração e coloquei silicone nos seios, estou mais gostosa, mais confiante e poderosa”, resume. “É um gasto que vale a pena. Os homens ficam mais curiosos para ver o que mudou, como está o corpo agora e acabam assinando meus conteúdos. E no concurso, acaba sendo um diferencial essa turbinada”, diz rindo.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento