Paranaense favorita no Miss Teen Universe 2024 em Punta Cana

Dentre os quase 19 mil habitantes de Altônia, no Noroeste do Paraná, a beleza e simpatia

da jovem Maria Eugênia Raposo a levou a Punta Cana, na República Dominicana, onde disputa, no próximo domingo (28), a final do Miss Teen Universe 2024, a versão adolescente do Miss Universo. Aos 18 anos, considerada a “Barbie de Altônia” e favoritíssima ao título, a jovem desenvolveu um trabalho árduo ao longo do último ano, depois de ser intitulada Miss Altônia Teen (2022), conquistou o Miss Paraná Teen (2022) e o Miss Brasil Teen (2023).

A preparação para o Teen Universe foi rigorosa. Durante um ano, Maria Eugênia foi acompanhada por dois professores de oratória, a empresa “Formando uma Miss” e pela mentora Jennifer Lubianca. Além disso, teve aulas diárias de inglês oferecidas pela Achieve It Idiomas, de Umuarama, e treinamentos físicos com a personal Cintia Santos, na Academia Ativa, em Altônia. Em Punta Cana, ao lado dela, estão o coach e preparador de passarela, Doug, o coordenador nacional e proprietário da franquia Miss Brasil Teen, Marcelo Ramos, e a mãe da jovem, Viviane Zamara.

“Valorizo muito o aspecto emocional dos concursos de beleza e vejo a importância de estar preparada emocionalmente para enfrentar esse universo. São necessários cuidados com psicólogos, como uma forma eficaz de lidar com os desafios”, ressalta Maria Eugênia, que pretende cursar Medicina e continuar se dedicando às passarelas. Aliás, independentemente de vencer em Punta Cana o Miss Teen Universe 2024, a jovem quer concorrer à categoria adulta do Miss Universo, percorrendo os concursos até chegar à mais importante competição da categoria.

A candidata altoniense está movimentando a cidade mais uma vez. Em 2023, depois de vencer o Miss Brasil Teen, Maria Eugênica foi recepcionada com uma carreata em Altônia. Agora, a prefeitura municipal está convidando a população para assistir ao vivo, pela televisão, a final da disputa do Miss Teen Universe 2024, que será transmitida gratuitamente direto de um telão instalando no Centro Cultural Nelson Cadari, no centro da cidade.

Influencer que trocou academia por sexo, ostenta corpão em viagem

A influencer +18 Mari Oliveira, que trocou academia pela dieta do sexo, exibiu as curvas definidas e o shape renovado durante viagem à Cartagena, na Colômbia. O tour inclusive é um prêmio da Wish Me, plataforma adulta brasileira. Mari venceu desafios e votações na web e entrou no ranking das mais assinadas.

Desde que aderiu ao novo estilo de vida em novembro do ano passado, Mari secou 6kg, ganhou mais fôlego, mais disposição na cama e novas curvas. Todos os dias, ela encara de 3h a 4h de sexo e treina musculação às vezes só para tonificar o corpo. Por dia, ela chega a perder 700 calorias com a nova dieta.

“Gosto do meu shape assim, mais slim e naturalzinho. Postei tudo sem filtro e sem retoque. A mulherada lotou meu perfil com mensagens e dúvidas. A dieta funciona mesmo, mas tem que ter acompanhamento médico. Não adianta fazer loucura”, alerta. “E na viagem não furei a dieta, todo dia teve treino”, brinca.

Aproveitando sua estadia em um hotel cinco estrelas, Mari aproveitou para reforçar o bronze e descansar à beira do mar. De biquíni fio dental, ela colocou o bumbum de 110cm para jogo e ganhou elogios. Ela ainda diz que foi reconhecida por fãs das suas plataformas adultas.

“A internet é maluca, sempre tem alguém que me conhece por perto. Fico feliz, sinal que os conteúdos viralizam por serem bons. E faço mesmo com tesão, pensando nos meus fãs. Me descobri exibicionista e gosto de sensualizar e provocar. Me formei em biologia mas não me encontrei. Foi quando descobri as plataformas e arrisquei. Hoje faturo em média R$ 50 mil por mês”.

