de Americana devem fazer sua comemoração do ‘1o de maio’ de luta na Cidade Jardim, periferia da cidade.

Além do PT, convocam para o ato a Unegro, o PSB, PCdoB, PSol Americana, Grito dos Excluídos, PSol Santa Bárbara e Sinticom. Abaixo a postagem convidando a população para o ato.

Você trabalhador e trabalhadora, está chegando o nosso dia?

Dia de fazermos um balanço das conquistas que tivemos, dos retrocessos que enfrentamos, das nossas prioridades e colocar as nossas reinvindicações. Dia importante e você não pode faltar. Vem com a gente, a luta continua.

A esquerda em Americana tem apenas uma vereadora e trabalha para aumentar sua representatividade no legislativo.

