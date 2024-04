Atropelada por moto quebra perna na SP 304

Uma mulher que foi atropelada por uma moto

teve sua perna quebrada em acidente registrado na SP 304 em Americana na manhã desta quinta-feira. O acidente teria acontecido depois que a vítima desceu de um ônibus e foi para a pista.

A ocorrência de atropelamento na rodovia SP 304 Luiz de Queiroz foi na altura KM 123 por volta das 6:20 da manhã desta quinta (25).

Foram utilizadas 3 viaturas do Corpo de Bombeiros no resgate às vítimas.

Os bombeiros contabilizaram duas vítimas no acidente. A mulher que foi atingida tem aproximadamente 45 anos e a condutora da moto com idade de cerca de 45 anos também.

Abaixo o Histórico do atendimento

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, para atender uma vítima de atropelamento por motocicleta.

Quando ao ABS chegou, já se encontravam a UR 16306, viatura do policiamento e Guarda Municipal. A UR 16306 estava em atendimento à vítima atropelada, a qual sofreu fratura exposta no membro inferior e escoriações pelo corpo, sendo esta socorida ao Hospital Municipal.

A outra vitima que conduzia a motocicleta, sofreu contusão no tornozelo e teve os primeiros atendimentos pelo ABS 16303. Em seguida ela foi socorrida e transportada pela UR 16301 de Nova Odessa ao Hospital Municipal de Americana.

Segundo relatos de populares, a vítima atropelada, desembarcou de um coletivo e foi atravessar a rodovia, quando houve o choque com a motocicleta.

