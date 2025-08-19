Iniciativa da Câmara terá disputa entre 233 candidatos de 25 escolas que oferecem ensino médio

O Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Sumaré recebeu 233 inscrições para a edição de 2026 do projeto, que seleciona estudantes do ensino médio para vivenciar a rotina de um vereador. O número representa um crescimento de 40% em relação ao registrado em 2025, quando 167 jovens disputaram as 21 vagas. A expressiva adesão dos jovens revela não apenas o interesse em participar da vida política e compreender de perto o funcionamento do Legislativo, mas também o desejo de contribuir para o debate público e para a construção da cidadania.

Ao todo, 25 escolas integram o projeto, e, neste ano, duas instituições participam pela primeira vez: a Escola Técnica Estadual de Sumaré (Etec) e o Colégio Objetivo Erentrud. Entre as que tiveram maior número de candidatos inscritos estão a Escola Municipal Dr. Leandro Franceschini (22 inscritos), a Escola Estadual Ângelo Campo Dall’orto (20), a Escola Estadual Professora Alice Antenor de Souza (17) e a Escola Estadual Manuel Albaladejo Fernandes (16).

Até 29 de agosto, os candidatos farão campanha em suas escolas em busca dos votos dos demais colegas do ensino médio. A votação ocorrerá entre 1º e 12 de setembro, nas próprias unidades de ensino. O resultado, com a lista dos 21 mais votados, será divulgado em 15 de setembro, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube. Já a posse dos novos parlamentares jovens está marcada para 27 de novembro. Durante todo o ano de 2026, os eleitos participarão de sessões ordinárias mensais e de atividades de formação para a cidadania.

O Parlamento Jovem é promovido pela Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, sob presidência do vereador Dudu Lima (Cidadania), que comemorou o êxito do projeto: “A Escola do Legislativo de Sumaré agradece imensamente a todos os profissionais da educação das escolas que nos receberam de braços abertos e contribuíram para estimular a participação cidadã dos alunos para o Parlamento Jovem. Parabenizamos cada estudante inscrito pela coragem, pelo espírito de liderança e pelo desejo sincero de contribuir com melhorias para a nossa cidade. Ao colocarem seus nomes à disposição, esses estudantes já estão exercendo um papel de grande importância, representando com orgulho o corpo discente de Sumaré, independentemente do resultado da eleição. Desejamos uma excelente campanha a todas e todos!”.