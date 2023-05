Sábado (6/5) é dia de espetáculo circense no Parque Taene de Santa Bárbara d’Oeste. As palhaças da Damião e Cia trarão às 16 horas, com entrada franca, a montagem “Atenção, Respeitável Público”. Contemplada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo), a partir do Edital 8/2022 – Circo/Circulação de Espetáculos, a temporada celebra os 10 anos de estrada da apresentação, que contabilizam mais de 300 apresentações para um público de aproximadamente 30 mil pessoas.

Além de Santa Bárbara d’Oeste, o espetáculo passará, ao longo de maio, por Itu, Santos, Peruíbe, Guaratinguetá, São José dos Campos, Piracicaba, Presidente Prudente, Dracena, Ribeirão Preto e Sertãozinho.

VEJA TAMBÉM: Teatro Municipal recebe “Alma Boa- Uma Parábola Chinesa”

O espetáculo promove o encontro entre duas palhaças e um mestre da palhaçaria brasileira. A montagem conta com Fernanda Jannuzzelli (Begônia) e Lara Prado (Brigite), sob a direção de Pereira França Neto, o Palhaço Tubinho, colocando a mulher no centro do picadeiro, possibilitando-a apresentar à plateia as potencialidades da graça feminina.

“Atenção, Respeitável Público” nasceu justamente com o propósito de revitalizar esquetes cômicos baseados na tradição circense de picadeiro a partir da transposição do contexto dos números para os dias atuais. Como ponto de partida, as atrizes da Damião e Cia se utilizam da essência da dupla cômica Branco e Augusto, bastante clássica nos circos brasileiros, para inspirar as relações criadas entre as duas palhaças que, em meio a muitas confusões e trapalhadas, cumprem o propósito de fazer rir e encantar.

Serviço:

Espetáculo “Atenção, Respeitável Público” | Damião e Cia

Sábado (6/5), às 16 horas

Parque Taene (Av. dos Bandeirantes, 1251-827, na Vila Oliveira, em Santa Bárbara d’Oeste/SP)

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Entrada franca

Mais informações: @damiaoecia

Foto Crédito: Diogo Mar