Partidos nanicos 'oferecidos' a políticos da região

Pelo menos 3 partidos nanicos estão sendo oferecidos

a candidatos a prefeito e vereador da região neste começo de ano. Os comandos estaduais dos partidos precisam ter chapas na maioria das cidades, ou nas maiores, pelo menos, para que consigam ter chapa razoável de deputado em 2026.

O problema é que a lei eleitoral tem avançado com a cláusula de barreira para reduzir o papel dos partidos menores no Brasil. E os partidos correm atrás para ter acesso ao Fundão Eleitoral, que vai bater perto dos R$ 5 bilhões para as eleições deste ano- 150% a mais que na eleição de 2020.

As legendas em geral tem seus ‘donos’ estaduais ou nacionais. O DC é ligado ao quase eterno ‘Deputado constituinte’ Ey Ey Eymael. Já o PRTB é comandado pela família do ex-líder (falecido) Levy Fidelix.

FUNDÃO– O valor está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e publicada nesta terça-feira (2/1) no Diário Oficial da União (DOU).

“As despesas relativas ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha observarão o limite máximo correspondente ao valor autorizado para essas despesas no exercício de 2022”, diz o texto da lei. Portanto, a quantia será a mesma das últimas eleições gerais, recorde desde que o fundo foi instituído.

