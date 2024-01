Carnaval de Santa Bárbara 2024 divulga programação completa

Com nova marca e número recorde de blocos participantes, o Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste de 2024 já divulgou sua programação. Dez blocos levarão o melhor das marchinhas pelas ruas barbarenses, sempre tendo como ponto principal de dispersão, o coração da cidade, a Praça Central. Como já é de conhecimento da população e turistas, o local também terá três grupos animando a festa. Todas atividades são gratuitas.

Realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, patrocínio da Sancta Cervejaria e media partner da Vox 90, a edição 2024 acontecerá nos dias 10 (sábado) e 11 de fevereiro (domingo), das 15 às 23 horas, e 12 de fevereiro (segunda-feira), das 18 às 23 horas. Todas as informações e um mapa interativo podem ser conferidas no site exclusivo do evento: carnaval.culturasbo.com

As novidades para 2024 são os grupos inscritos: Bloco da Cana Valesca, Unidos pela Geladeira Solidária e Bloco das Rosinhas. Além deles, voltam a participar da folia os blocos: Bloco do Traquitana, Bloco do Roque, Bloco Boralá, Amigos da Lilica, Bloco Apareceu a Margarida, O Bloquinho e Bloco das Bárbaras.

Subirão no palco da Praça Central, Alexandra Souza e Banda no dia 10 de fevereiro, sábado, das 16 às 18 horas, e das 20 às 23 horas; Banda Alto Astral no dia 11, no domingo, das 16 às 18 horas, e das 20 às 23 horas; e por fim, Robson Cruz e Banda, no dia 12, segunda-feira, das 19 às 23 horas.

Nova identidade

A novidade para a edição 2024 é uma nova identidade. O novo logo “Carnaval de SBO” traz as cores alegres e vibrantes remetendo o que já é visto no carnaval de rua de Santa Bárbara d’Oeste e seu público diverso. A marca deixa a versão “DuzEnta” criada para celebrar o bicentenário da cidade e é transformada na tonalidade ‘neon’ das cores roxa, rosa e azul, trazendo características mais arrojadas, atuais e modernas, mantendo na criação tipográfica o divertimento que o próprio Carnaval em Santa Bárbara d’Oeste sugere.

LEIA + NOTÍCIAS

Confira o itinerário dos blocos:

• BLOCO DO TRAQUITANA

Mini trio elétrico tocando Marchinhas de Carnaval para todas as idades, acompanhado por famílias de foliões.



Dia 10 de fevereiro (sábado)

Concentração: às 15 horas

Avenida Monte Castelo, 414, Centro (em frente a caixa d’água)

Saída do bloco: 19h30

Trajeto: Saindo da caixa d’água, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pela Rua João Lino, Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

• BLOCO DO ROQUE

De amigos “rockeiros” de longa data, o bloco inclui os amantes desse estilo musical nesta tradicional festa popular brasileira, trazendo as dedilhadas das guitarras e som contagiante dos instrumentos de percussão.

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Concentração: às 15 horas

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Saída do bloco: 18 horas

Trajeto: Saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

• BLOCO DA CANA VALESCA

É formado por amigos que apreciam o Carnaval de SBO e procuram fazer desta época do ano um momento de encontros, festa e diversão, optando por resgatar os carnavais das décadas de 1980 e 1990 – período em que os carnavais nos clubes viveram o seu auge. O nome do bloco está associado à importância da cana-de-açúcar para o desenvolvimento do Município e sua história.

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Concentração: às 16 horas

Bar Barense | Rua Treze de Maio, 791, Centro



Saída do bloco: 19h15

Trajeto: Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

• BLOCO BORALÁ

Fundado em 2018, o bloco resgata a tradição dos antigos carnavais, onde as famílias se divertiam ao som das marchinhas.

Dia 10 de fevereiro (sábado)



Concentração: às 18 horas

Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Saída do bloco: 20 horas

Trajeto: Saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

• UNIDOS PELA GELADEIRA SOLIDÁRIA

É um grupo formado por pessoas que compartilham do interesse comum de trazer mais apoio e dignidade a pessoas em situação de rua e famílias carentes de Santa Bárbara.

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Concentração: às 18 horas

Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Saída do Bloco: Saída às 20 horas

Trajeto: Saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

• AMIGOS DA LILICA

É composto por crianças e adolescentes com deficiência. No bloco desfilam cadeirantes, “down”, autistas e visual.

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Concentração: às 15 horas

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Saída do bloco: 16 horas

Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

• BLOCO DAS ROSINHAS

Assistidos pela Rede Feminina de Combate ao Câncer e seus familiares, amigos e voluntários e comunidade em geral o bloco trará seus foliões vestidos preferencialmente de cor rosa, acompanhados de marchinhas de carnaval tradicionais tocadas por carro de som próprio, inspirando alegria, saúde e convivência familiar e comunitária.

Dia 11 de fevereiro (domingo)



Concentração: às 15 horas

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Saída do bloco: 16 horas

Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

• BLOCO APARECEU A MARGARIDA

Fundado em 2018, o Bloco Apareceu a Margarida é um bloco de rua que traz a alegria dos antigos carnavais e visa contribuir para com as futuras gerações por meio da disseminação da música, cultura, da formação de novos músicos e o descobrimento de novos talentos.



Dia 11 de fevereiro (domingo)

Concentração: às 15 horas

Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Saída de bloco: 19 horas

Trajeto: Saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

• O BLOQUINHO

É um bloco de carnaval para os pequenos foliões da cidade de Santa Bárbara d’Oeste e região, com muitas brincadeiras e músicas infantis.

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Concentração: às 16 horas

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Saída do bloco: 18 horas

Trajeto: Saindo da Rua João Lino, seguindo pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.

• BLOCO DAS BÁRBARAS

Nascido em 2016 o Bloco das Bárbaras visa resgatar a tradição do carnaval barbarense se tornando referência na cidade e toda região pela diversidade de público e respeito. Ao som de axés dos anos 90, frevo, samba enredo e hits carnavalescos embalados pela animada Banda das Bárbaras.

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Concentração: às 15 horas

Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Saída do bloco: 19 horas

Trajeto: Saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Programação da Praça Central:

• Sábado (10/2), das 16 às 18 horas e das 20 às 23 horas

Alexandra Souza e Banda

• Domingo (11/2), das 16 às 18 horas e das 20 às 23 horas

Banda Alto Astral

• Segunda-feira (12/2), das 19 às 23 horas

Robson Cruz e Banda