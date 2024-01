Tivoli Shopping registra crescimento de 8% nas vendas em 2023

Uma das as épocas mais aguardadas no ano pelo varejo, o Natal, movimentou 5,6 bilhões de reais na semana de 19 a 25 de dezembro de 2023 em shoppings centers. As vendas cresceram 0,6% em comparação ao mesmo período de 2022 e o ticket médio chegou a 207,04 reais, segundo dados coletados pelo índice Cielo, divulgados pela Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers).

Para o Tivoli Shopping, o ano de 2023 também trouxe ótimas notícias. Ainda de acordo com a associação, o empreendimento teve um crescimento de 8% nas vendas em 2023, em comparação ao ano de 2022. Já em relação ao fluxo de pessoas circulando pelas áreas do centro de compras, o acumulado apresentou um aumento de 11,81%, em relação ao último ano.

No período natalino, época que proporciona alta nas vendas para o setor de shoppings centers, a comemoração é ainda maior: houve um crescimento de 8,12%, comparado ao mesmo período do ano passado.

“O Tivoli Shopping hoje é um shopping maduro, com índice de vacância de menos de 1% e com muitos projetos em andamento. Em 2023, tivemos muitos eventos, conquistas e diversas inaugurações, entre lojas e quiosques”, disse Gustavo Salvagnini, superintendente do Tivoli Shopping.

Gustavo ainda ressaltou que as inaugurações deste ano devem contribuir ainda mais com o crescimento do centro de compras. “Começamos o ano de 2024 muito animados com as inaugurações do Outback, da YouCom e da Cacau Show Super Store, todas no primeiro semestre”, complementou.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 143 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

