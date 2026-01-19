Pastor Miguel aponta falta de profissionais de cirurgia vascular no HM

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre a ausência de médicos especializados em cirurgia vascular no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

De acordo com o parlamentar, a presença de profissionais especializados é essencial para garantir atendimento adequado e seguro à população. Esses especialistas são fundamentais no diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças que afetam veias, artérias e a circulação sanguínea, muitas delas com risco iminente à vida, como tromboses, aneurismas e complicações do diabetes.

“A ausência desses profissionais compromete a qualidade da assistência em saúde, provoca atrasos em diagnósticos, sobrecarrega outros serviços e obriga pacientes a buscarem atendimento em municípios vizinhos, aumentando custos e riscos. Dessa forma, a disponibilização de cirurgiões vasculares na rede pública é indispensável para assegurar o direito constitucional à saúde e promover um atendimento digno, eficiente e preventivo à população de Americana”, afirma Pastor Miguel.

O requerimento será discutido e votado em plenário pelos vereadores durante a sessão ordinária de terça-feira (20). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

