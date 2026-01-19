Vereadores anunciam R$ 300 mil em verbas para Nova Odessa

André Faganello e Paulinho Bichof confirmaram recursos de Barros Munhoz para investir em saúde, segurança e social

Nesta segunda-feira (19), os vereadores André Faganello e Paulinho Bichof anunciaram a destinação de R$ 300 mil em verbas de emendas impositivas do deputado estadual Barros Munhoz para Nova Odessa. São recursos para investimentos nas áreas de saúde, segurança e social, confirmados pelos assessores do deputado, Josias Queiroz e Adriana Souza.

São R$ 100 mil para o CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), no Jardim São Jorge, fortalecendo o cuidado e a atenção à saúde feminina; R$ 100 mil para a Guarda Civil Municipal (GCM), com equipamentos de segurança e melhores condições de trabalho; e R$ 100 mil para custeio da Associação Amigos do Casulo, entidade que realiza trabalho de acolhimento e apoio social.

“Agradecemos imensamente ao deputado estadual Barros Munhoz pelas emendas impositivas destinadas ao nosso município, demonstrando mais uma vez seu compromisso e carinho com Nova Odessa”, ressaltou Bichof. “São parcerias como essa que fortalecem o relacionamento do município com o deputado Barros Munhoz, que continua um parceiro constante de Nova Odessa e transformando recursos em ações concretas”, completa Faganello.

