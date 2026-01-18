O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 223 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Açougueiro Jr – Sem Experiência 1
Ajudante de Confecção – Sem Experiência 6
Ajudante de Obras – Sem Experiência 1
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência – Temporário 3
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 2
Assistente Administrativo – Com Experiência 1
Assistente em Vendas – Com Experiência 2
Atendente de Lanchonete – Com Experiência 10
Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 20
Atendente de Loja – Sem Experiência 4
Auditor – Fiscal do Trabalho – Sem Experiência 1
Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1
Auxiliar de Contas a Pagar/Receber – Sem Experiência 1
Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 8
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 7
Auxiliar de Logística – Com Experiência 1
Auxiliar de Logística – Sem Experiência 20
Auxiliar de Manutenção – Com Experiência 2
Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica – Sem Experiência 3
Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 4
Balconista de Rotisserie – Sem Experiência 2
Balconista de Frios – Sem Experiência 2
Balconista de Padaria – Sem Experiência 2
Consultor de Vendas – Sem Experiência 10
Coordenador de Restaurante – Com Experiência 1
Cozinheiro Geral – Com Experiência 1
Cuidador de Idosos – Sem Experiência 1
Encanador – Com Experiência 2
Expedidor de Mercadorias – Sem Experiência 1
Faxineiro – Sem Experiência 1
Lavador de Veículos – Sem Experiência 1
Mecânico de Manutenção de Motocicletas – Sem Experiência 1
Motofretista – Sem Experiência 1
Motorista de Caminhão – Com Experiência 6
Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1
Motorista Entregador – Sem Experiência 1
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Sem Experiência 3
Operador de Carregadeira II e III – Com Experiência 16
Operador de Extrusora de Borracha e Plástico – Com Experiência 1
Operador de Urdideira – Com Experiência 1
Porteiro – Com Experiência 2
Preparador de Estrutura Metálicas – Com Experiência 2
Promotor de Loja – Sem Experiência 1
Recepcionista – Com Experiência 2
Tecelão – Com Experiência 1
Técnico de Segurança do Trabalho – Com Experiência 1
Topógrafo – Sem Experiência 1
Torneiro Mecânico – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 2
Vendedor Interno – Sem Experiência 3
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 9
Estágio em Direito 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Marketing 1
Estágio em Química 1
Estágio em Recursos Humanos 2
Estágio em Tecnologia 2
Estágio para Ensino Médio 11
VAGAS JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 14
Arco Produção 4
Arco Logística 1
Arco Comércio e Varejo 3
