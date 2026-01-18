O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 223 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Açougueiro Jr – Sem Experiência 1

Ajudante de Confecção – Sem Experiência 6

Ajudante de Obras – Sem Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência – Temporário 3

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 2

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente em Vendas – Com Experiência 2

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 10

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 20

Atendente de Loja – Sem Experiência 4

Auditor – Fiscal do Trabalho – Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Contas a Pagar/Receber – Sem Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 8

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 7

Auxiliar de Logística – Com Experiência 1

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 20

Auxiliar de Manutenção – Com Experiência 2

Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica – Sem Experiência 3

Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 4

Balconista de Rotisserie – Sem Experiência 2

Balconista de Frios – Sem Experiência 2

Balconista de Padaria – Sem Experiência 2

Consultor de Vendas – Sem Experiência 10

Coordenador de Restaurante – Com Experiência 1

Cozinheiro Geral – Com Experiência 1

Cuidador de Idosos – Sem Experiência 1

Encanador – Com Experiência 2

Expedidor de Mercadorias – Sem Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 1

Lavador de Veículos – Sem Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Motocicletas – Sem Experiência 1

Motofretista – Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 6

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Motorista Entregador – Sem Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Sem Experiência 3

Operador de Carregadeira II e III – Com Experiência 16

Operador de Extrusora de Borracha e Plástico – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Com Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 2

Preparador de Estrutura Metálicas – Com Experiência 2

Promotor de Loja – Sem Experiência 1

Recepcionista – Com Experiência 2

Tecelão – Com Experiência 1

Técnico de Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Topógrafo – Sem Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 2

Vendedor Interno – Sem Experiência 3

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 9

Estágio em Direito 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio em Marketing 1

Estágio em Química 1

Estágio em Recursos Humanos 2

Estágio em Tecnologia 2

Estágio para Ensino Médio 11

VAGAS JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 14

Arco Produção 4

Arco Logística 1

Arco Comércio e Varejo 3