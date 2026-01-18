Pedro desistiu do BBB 26 ? Não sabemos! O que parte do público nas redes sociais disse esperar é que a Globo finalmente entenda agora de uma vez por todas que colocar pessoas cheias de processo na casa sempre dá merda.

Pedro extrapolou?

Público mais crítico das redes avalia que ele passou da linha de sensatez que um programa de entretenimento deveria permitir: tentou pegar o remédio de outra pessoa, fingiu crise de ansiedade.

Ele está sendo acusado de Assédio por outra participante ( ASSEDIADOR ? ) A responsabilidade não é só de quem entra na casa. A maior responsabilidade é de quem abre a porta sabendo exatamente o que está convidando pra dentro.

