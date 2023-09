PAT de Sumaré tem 22 vagas de emprego para diversas funções

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 22 novas

oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

As pessoas que se enquadram nos perfis solicitados podem se candidatar em algumas vagas devem se dirigir ao Posto, localizado na Rua Justino França, 143, Centro (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h). O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Sumaré disponibiliza o telefone (19) 3803 – 3003 para dúvidas e mais informações.

O PAT comunica que não passa informações referente a nome da empresa e salário pelo WhatsApp.

Confira as vagas abaixo:

Auxiliar de Frigorifico (PCD) – 1 Vaga PCD- Pessoas com laudo médico

Preparador de Alimentos – 1 Vaga PCD- Pessoas com laudo médico

Ajudante de Carga e Descarga – 1 Vaga PCD- Pessoas com laudo médico

Auxiliar de Cozinha – 1 vaga PCD- Pessoas com laudo médico

Cozinheira – 1 vaga PCD- Pessoas com laudo médico

Operador de Supermercado – 2 PCD- Pessoas com laudo médico

Coletor Externo de Amostra – 1 vaga

Assistente Manutenção Mecânica – 2

Funileiro/Pintor de Automóveis – 1 vaga

Mecânico de Manutenção – 2

Líder de Manutenção Industrial – 1 vaga

Mecânico de Suspensão, Alinhamento e Balanceamento – 1 vaga

Operador de Tubeteira – 1 vaga

Agente de Atendimento Arrecadação – 6 postos

Sumaré tem a menor taxa de desemprego da RMC

Sumaré tem a menor taxa de desemprego da RMC (Região Metropolitana de Campinas), segundo dados tabulados pela Acic (Associação Comercial de Campinas) referentes ao mês de julho. A cidade tem apenas 1,35% da PEA (População Economicamente Ativa) desempregada. A cidade tem índice menor do que municípios importantes da região como Campinas (8,78%), Paulínia (12,84%) e Americana (7,72%).

“Nossa administração tem como prioridade a atração de empresas e, consequentemente, a criação de novas oportunidades de emprego. Nos últimos anos conseguimos ampliar o número de empresas importantes na cidade. É um trabalho de longo prazo que tem dado resultado”, ressaltou o prefeito Luiz Dalben.

A taxa de ocupação no município é de 98,65%, o que corresponde a 199.691 trabalhadores em atividade. O estudo aponta ainda que Sumaré é uma das cidades com grande capacidade de geração de emprego na RMC e, dentre umas das principais características, é o fato de ter o segundo maior mercado consumidor da região.

