O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana

está com 315 vagas de emprego disponíveis, com destaque para as funções de tecelão de tear circular (30 vagas), auxiliar de limpeza (46), ajudante de produção (20) e operador de telemarketing (10).

Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br. Na página principal, buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas Emprego” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Açougueiro – Com Experiência 8

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 1

Ajudante de Obras – Com Experiência 5

Ajudante de Pintor de Produção – Sem Experiência 1

Ajudante de Produção – Sem Experiência 20

Ajudante Geral – Sem Experiência 3

Almoxarife – Com Experiência 1

Analista de E-Commerce – Com Experiência 1

Analista de Logística de Transporte – Sem Experiência 1

Analista de Planejamento – Com Experiência 1

Assistente de Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Atendente – Sem Experiência 1

Atendente de Cafeteria – Com Experiência 1

Atendimento ao Cliente – Com Experiência em Tratamento de Imagem 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 3

Auxiliar de Confeitaria – Com Experiência 2

Auxiliar de Corte – Confecção – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 3

Auxiliar de Enfermagem – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 3

Auxiliar de Jardinagem – Sem Experiência 1

Auxiliar de Lavanderia – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 16

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 30

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 2

Auxiliar de Marceneiro – Com Experiência 1

Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Auxiliar de Pedreiro – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 3

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 11

Auxiliar de Serviços Agropecuários – Sem Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Auxiliar Financeiro – Com Experiência 1

Auxiliar Fiscal – Com Experiência 1

Auxiliar Mecânico – Com Experiência 1

Auxiliar Mecânico Automotivo – Com Experiência 2

Balconista – Com Experiência em Moto Peças 1

Balconista – Sem Experiência 1

Costureira – Com Experiência 43

Costureira – Sem Experiência 3

Costureira Overloquista – Com Experiência 1

Desenhista Mecânico – Com Experiência 1

Diarista – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 2

Eletricista de Autos – Com Experiência 1

Eletricista de Manutenção – Com Experiência 1

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Empregada Doméstica – Meio Período – Sem Experiência 1

Estágio em Administração e Ciências Contábeis – Sem Experiência 2

Estampador – Sem Experiência 2

Faxineira – Com Experiência 2

Garçom – Sem Experiência 1

Gerente de Loja – Com Experiência 1

Instalador Elétrico Automotivo – Sem Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Lavador de Caminhões – Sem Experiência 5

Lavador de Carros – Sem Experiência 5

Líder de Limpeza e Serviços Gerais – Com Experiência 1

Líder de Perecíveis – Com Experiência 1

Marceneiro – Com Experiência 1

Mecânico de Automóvel – Sem Experiência 2

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Mecânico de Suspensão – Com Experiência 2

Mecânico Diesel – Com Experiência 1

Mecânico Moleiro – Sem Experiência 1

Motorista – Com Experiência 5

Motorista Carreteiro – Com Experiência 2

Motorista Entregador – Com Experiência 1

Motorista Entregador – Sem Experiência 1

Motorista Munckeiro – Com Experiência 1

Nutricionista – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 1

Operador de Loja – Sem Experiência 5

Operador de Máquina a Laser – Com Experiência 1

Operador de Telemarketing – Sem Experiência 10

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Sem Experiência 1

Operador Torno Convencional – Com Experiência 1

Passador – Roupas Industriais – Sem Experiência 5

Pedreiro – Com Experiência 10

Porteiro – Sem Experiência 5

Social Mídia – Sem Experiência 1

Soldador Mig-Mag – Com Experiência 3

Tecelão – Com Experiência 2

Tecelão de Tear Circular – Sem Experiência 30

Técnico de Enfermagem – Sem Experiência 1

Técnico em Segurança do Trabalho – Estágio – Sem Experiência 1

Vendedor Interno – Sem Experiência 1

VAGAS PARA PCD

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

