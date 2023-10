Taxa de ocupação de hotéis da RMC vai a 62%

Hotéis da RMC- Puxada por eventos corporativos, feiras e eventos

de grande atração de público – como Expoflora e Jaguariúna Rodeo Festival, dentre outras de menor porte -, e entretenimento, a hotelaria da Região Metropolitana de Campinas (RMC) fechou setembro com 61,94% de taxa de ocupação média. O índice é superior ao registrado no mesmo mês do ano passado (59,55%) e é o segundo melhor para o ano de 2023. Outros dois indicadores – diária média e RevPar – também tiveram aumento no mês passado. Os números são da pesquisa mensal realizada pelo Campinas e Região Convention & Visitors Bureau (CRC&VB). A Rede hoteleira da RMC conta atualmente com cerca de 5 mil apartamentos disponíveis.

De acordo com os números fornecidos pelos hotéis, o segmento econômico fechou setembro com taxa de 67,54% de ocupação, acima dos 65.07% de agosto. Já a categoria Midscale (intermediária), teve 56,33% de ocupação (contra 54,40% do mês anterior). A ocupação média só foi superada em março (62,15%).

A valor da diária média também mostrou forte elevação em setembro, pela lei da oferta e demanda, atingindo R$ 399,78 (melhor valor do ano), enquanto a taxa que mede a capacidade de investimento, o chamado RevPar, atingiu R$ 204,75. Já a taxa média anual de ocupação acumulada alta em todos os segmentos, fechando até setembro em 62,19%, acima dos 61,89% de agosto.

Para o diretor de Hotelaria do CRC&VB Douglas Marcondes a ocupação de setembro, já esperada, vem comprovar a importância dos eventos corporativos, culturais, educacionais e shows musicais, não só para a rede hoteleira, como outros inúmeros setores da economia que giram no entorno do turismo, reverberando de forma positiva, o impacto econômico na RMC.

“Eventos atraem um grande número de turistas, movimentando os meios de hospedagem em toda a região, impactando de forma positiva os bares e restaurantes, geram empregos e injetam recursos financeiros em toda a economia regional”, explica. “Por essa razão, é importante pensarmos em políticas para atração de mais shows e eventos, de forma a dinamizar destinos que atraem pessoas, viajantes e turistas, permitindo o desenvolvimento sustentável e consciente”, defende.

Ele explica, ainda, que o mercado hoteleiro registra bom desempenho ao longo do ano. Até setembro, houve um crescimento de 4% no número de noites na comparação com o mesmo período de 2022. Já a receita do setor teve um aumento de 34%, enquanto a média diária apresentou um incremento de 24%.

O presidente do CRC&VB, Vanderlei Costa, diz que a expetativa da entidade é de que a ocupação se mantenha em elevação nos próximos meses. “Os eventos corporativos ainda se mantém aquecidos e para o final do ano os hotéis já começam a se preparar para as festas de réveillon e formaturas.”

Costa lembra, ainda que o Turismo é um forte gerador de riqueza, representando quase 10% do PIB paulista, além de gerar 2,3 milhões de empregos em 52 setores econômicos. “Nossa região, embora não tenha como forte a vocação para o turismo de passei, não podemos nos esquecer que ela é forte no turismo de negócio, sendo o 5º destino mais procurado pelas empresas no Brasil, devido à sua infraestrutura e a presença de mais de 500 multinacionais no eixo que vai de Jundiai a Ribeirão Preto”, complementa.

