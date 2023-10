Festa da Vó Ivone atende 600 crianças na Praia Azul

A Festa da Vó Ivone deste ano

atendeu cerca de 600 crianças na Praia Azul. O evento foi no último sábado e a organizadora, uma das grandes lideranças do bairro, mostrou seu carinho pelas crianças da comunidade.

Foi um evento que já é organizado há alguns anos e cresce a cada ano.

Ela disse que a Pandemia atrapalhou por alguns anos a organização, mas que o evento voltou com toda força e este ano bateu recorde de participação.

Obrigada os comerciais que fizeram doação 🙏

Padaria altran

Lanchonete do bade

Zinha lanche

Juninho dias

Almicar

E pessoal do dia encantado

