Argentina Milei toma virada, mas ainda vai ao 2o turno

O candidato de extrema-direita Javier Milei

tomou uma virada inesperada e ficou em 2o lugar no 1o turno das eleições argentinas disputado este domingo.

VITÓRIA DE LULA- Sergio Massa, o candidato da coligação governista e atual ministro da Economia do país, terminou na frente o primeiro turno nas eleições do país neste domingo (22). Ele vai disputar o 2° turno no dia 19/11 com candidato extremista apoiado pelo bolsonarismo.

Por volta das 23h deste domingo, a apuração trazia:

94,18% dos votos apurados:

Massa: 36,43%

Milei: 30,12%

Bullrich: 23,85%

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não conseguiu eleger prefeitos em 2020, não conseguiu se reeleger em 2022 e agora está atrapalhando candidato da direita radical no país vizinho.

Nesta reta final de campanha, JM afirmou que ganharia a eleição no 1o turno. Ele fez discursos raivosos com muitos palavrões e xingos a adversários.

BUENOS AIRES– Axel Kicillof, atual governador da província de Buenos Aires, na Argentina, conseguiu a reeleição com uma vitória arrasadora onde alcançou 45% dos votos contra o candidato do macrismo, Néstor Geindetti. Sua votação representa uma vitória chave para o campo progressista argentino.

