Santos tem seu 7 a 1 e fica na zona da degola

O Santos foi humilhado e teve seu 7 a 1

na tarde deste domingo em Porto Alegre. Foi a maior derrota do alvinegro paulista na história do Campeonato Brasileiro. Somente o Corinthians tinha enfiado 7 a 1 no Peixe no torneio.

Com o placar, o time colorado realizou a maior goleada desta edição do Campeonato Brasileiro sem tomar o menor conhecimento do adversário.

O Santos agora permanece nos 30 pontos na zona do rebaixamento junto com o Vasco, que também foi derrotado. O cruzmaltino perdeu para o arquirrival Flamengo por 1 a 0 no clássico carioco.

O que mais chamou a atenção na performance do Peixe foi a total apatia e desarranjo defensivo, enquanto jogadores como Alan Patrick e Enner Valencia brilhavam.

O São Paulo bateu o Grêmio este sábado e se mantém na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

