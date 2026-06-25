A diretora superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, Patrícia Regina Marques De Martino, foi eleita nesta quarta-feira (24) como a nova presidente da Regional do Estado de São Paulo da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae). Com o feito, Patrícia faz história ao se tornar a primeira mulher a assumir a presidência regional da entidade.

A cerimônia de posse foi realizada durante a reunião ordinária presencial da Assemae, no Centro de Estudo e Cultura Ambiental de Santa Bárbara d’Oeste. O encontro foi conduzido pelo secretário executivo da Associação, Francisco dos Santos Lopes, e teve a participação do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, do presidente Nacional da Assemae, Esmeraldo Pereira Santos, de representantes da Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), do Consórcio PCJ e de representantes de diversos serviços municipais paulistas.

O prefeito Rafael Piovezan comemorou o marco e destacou o perfil técnico da nova presidente. “A nomeação da Patrícia como a primeira mulher a comandar o DAE e a presidência regional da Assemae é o reconhecimento natural de sua grande competência e dedicação à gestão pública. Tenho plena confiança em sua liderança e no trabalho comprometido de nossa equipe.”

Quebra de paradigma

Para Patrícia, a posse representa um avanço na quebra de paradigmas dentro do setor público de saneamento básico. “O saneamento é um setor historicamente masculino e, embora a desconfiança ainda surja no caminho, isso não me intimida, pelo contrário, me fortalece para trabalhar e provar que a competência não tem gênero. É com essa mesma determinação que reassumo a presidência regional da Assemae no Estado de São Paulo, dando continuidade à ocupação desta cadeira que já pertencia ao DAE barbarense. Meu compromisso é continuar entregando resultados históricos com seriedade, união e dedicação para melhorar a vida da população.”

Além de conquistar a presidência regional, o DAE de Santa Bárbara d’Oeste tem sua participação na diretoria da Assemae-SP. O engenheiro Carlos Augusto dos Santos, atual diretor de Gestão de Recursos Hídricos da autarquia, atua como diretor regional da entidade.

A reunião ordinária também foi um espaço para o debate de pautas que impactam os municípios paulistas. Entre os principais assuntos discutidos, destacam-se a regionalização e integração na busca por modelos de gestão mais eficientes, alinhamento e regularização de ações nos municípios e estratégias para superar a falta de suporte técnico especializado em cidades de menor porte.