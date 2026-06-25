Santa Bárbara lança esta sexta a campanha em defesa do passe livre estudantil em âmbito nacional. O ato acontece às 19h30, na Câmara Municipal do município, em parceria com o Sindicato dos Condutores de Americana e Região.

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A iniciativa integra a mobilização da Frente Parlamentar pela Tarifa Zero no Transporte Público da Assembleia Legislativa de São Paulo, e busca ampliar o debate sobre a implantação da gratuidade no transporte público como política nacional.

Abaixo texto a ser apresentado no evento

PASSE LIVRE ESTUDANTIL NACIONAL

Nós, cidadãos brasileiros, estudantes, professores, famílias e apoiadores da educação, manifestamos nosso apoio à proposta que institua o Passe Livre Estudantil Nacional, garantindo a gratuidade no transporte público para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo poder público na educação básica, educação técnica e profissionalizante e educação superior.

A educação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Contudo, para milhões de estudantes brasileiros, o acesso à escola, ao instituto federal, à universidade, ao curso técnico ou profissionalizante continua condicionado à capacidade de pagar a passagem de ônibus, metrô, trem ou outro meio de transporte coletivo.

Isso se deve porque nos sistemas onde há algum benefício ao estudante, ou é cobrado 50% da tarifa, e aí os outros passageiros são financiadores do desconto ou a gratuidade tem que ser custeada pelos municípios.

Na prática, isso significa que muitos estudantes enfrentam dificuldades para frequentar aulas, participar de atividades extracurriculares, acessar bibliotecas, museus, laboratórios, centros culturais e oportunidades de formação profissional.

Nenhum estudante deveria ter seu futuro limitado pela falta de recursos para chegar ao local onde estuda.