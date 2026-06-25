A Prefeitura de Sumaré informa que não haverá expediente nas repartições públicas municipais na próxima segunda-feira (29), em razão da partida da Seleção Brasileira, marcada para as 14h. A medida foi definida por meio de decreto assinado pelo prefeito Henrique do Paraíso, estabelecendo ponto facultativo nos órgãos da administração municipal.

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A decisão acompanha a tradição de flexibilização do expediente em dias de jogos da Seleção Brasileira em competições internacionais, permitindo que servidores e a população acompanhem a partida.

Apesar da suspensão do atendimento administrativo, os serviços considerados essenciais e de caráter ininterrupto funcionarão normalmente, sem qualquer prejuízo à população.

Serviços mantidos em Sumaré

Entre os serviços mantidos estão os atendimentos de urgência e emergência na área da Saúde, incluindo Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e demais serviços essenciais. Também permanecem em operação os serviços de Segurança Pública, Defesa Civil e demais atividades indispensáveis ao funcionamento da cidade.

A Prefeitura orienta os munícipes que necessitem de atendimento em repartições administrativas a programarem suas demandas para os dias anteriores ou posteriores ao ponto facultativo.