Nos pênaltis, Corinthians bate Grêmio na Copa do Brasil

O Corinthians conseguiu, nos pênaltis, avançar na disputa contra o Grêmio na noite desta quarta-feira. O time avançou para as quartas-de-final da Copa do Brasil. Os dois jogos terminaram 0 a 0. Os gaúchos erraram 3 cobranças e facilitaram a vida dos corintianos.

O jogo aconteceu em Curitiba porque o Grêmio ainda não tem seu estádio por conta da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em junho.

Os gaúchos foram mais fortes no primeiro tempo, mas não criaram chances claras de gol.

Corinthians bem na 2a etapa

Na etapa final, o Timão equilibrou as ações da partida e terminou por criar as melhores chances de gol.

Edenílson, que tinha entrado no segundo tempo, perdeu o 2o pênalti do Grêmio. Cristaldo bateu e o goleiro do Timão Hugo defendeu o 3o penal dos gaúchos. Pavon chutou pra fora e os paulistas cravaram 3 a 1 e avançaram.

