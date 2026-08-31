P&G abre vagas para a região de Campinas

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A P&G (Procter & Gamble), empresa global de bens de consumo e detentora de marcas como Gillette, Pampers e Downy, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio Gerencial, que busca desenvolver futuros líderes para a companhia.

Ao longo do programa, o estagiário terá acesso a treinamentos voltados à liderança e a diversas plataformas de aprendizado. Ao final, conforme o desempenho, poderá ser efetivado como Gerente, dando continuidade à sua trajetória na empresa.

As oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Manaus (AM), Seropédica (RJ), Louveira (SP), Itatiaia (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE).

Para participar, é necessário ter formação superior prevista entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028, além de disponibilidade para estagiar por um ano e seis meses, morando ou tendo disponibilidade para atuar na cidade da vaga.

Não há restrição de cursos, e inglês em nível intermediário ou avançado será considerado um diferencial, mas não terá caráter eliminatório no processo seletivo.

Os estagiários selecionados contarão com bolsa-auxílio no valor de R$ 2.925,00 (estágio de 30 horas) ou R$ 3.900,00 (estágio de 40 horas), além de benefícios como vale-refeição ou refeição no local, benefício transporte, plano de saúde, seguro dental, benefício de medicamentos e reembolso de vacinas, seguro de vida, descontos em produtos da empresa, GymPass, apoio psicológico, orientação financeira, entre outros.

As inscrições para o Programa de Estágio Gerencial P&G 2026 poderão ser realizadas até 09/09/2026.

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