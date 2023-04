PLT Nova Odessa tem 24 vagas de emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa,

mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 24 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas com experiência e moradoras de Nova Odessa.

Os interessados devem enviar currículo na próxima terça-feira (02/05) pós-feriado, para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AUXILIAR FISCAL – Com experiência em rotinas fiscais, para escritório contábil. (1 vaga)

BALCONISTA DE PADARIA – Com experiência na função e experiência em manusear chapa para lanches de café da manhã. (1 vaga)

COMPRADOR/VENDEDOR – Masculino, com qualificação e experiência na área comercial de empresa atuante na área de compras. Desejável: interesse ou experiência na área de licitações. Sua missão é atender a todas as solicitações internas de compras com o objetivo da redução de custos para a organização. Fundamental características pessoais de organização, atenção, dinamismo, comprometimento, flexibilidade e desenvoltura para poder negociar com fornecedores e garantir as melhores condições, que sejam favoráveis para todos os envolvidos. Disposição para construir uma boa relação com os clientes, clareza na comunicação e facilidade de relacionamento com todos os envolvidos. (1 vaga)

FATURISTA – Ensino Médio, conhecimento em legislação fiscal e tributária, emissão de NF (venda e prestação de serviços) cotação de fretes, agendamentos de transportadora, controle de estoque. Diferencial ter atuado setor têxtil. (1 vaga)

VENDEDOR EXTERNO – Para vendas porta a porta para a VIVO. (2 vagas)

ZELADOR – Para trabalhar em condomínio e cuidar dos serviços gerais. (1 vaga)

OPERADOR DE TURBO / JIGGER / OVER / JET. (4 vagas)

URDIDOR / LIÇATRIZ – Com experiência na função. (2 vagas)

PROGRAMADOR DE LASER MAZAK / OPERADOR DE LASER MAZAK / SUPERVISOR DE CALDEIRA. (3 vagas)

TECELÃO / CONTRAMESTRE / REVISOR DE TECIDOS / AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Masculino e feminino. (8 vagas)

