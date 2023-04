Agrishow cancela abertura que ia elogiar Bolsonaro

Pela PRIMEIRA VEZ em 29 ANOS, a Agrishow cancela

cerimônia de abertura depois de “desconvite” a ministro de @LulaOficial

A organização do evento, maior feira de agronegócio da América Latina, decidiu cancelar sua tradicional a cerimônia de abertura em vista da “mancada” e do desrespeito ao Governo Lula Nota dos organizadores do evento:

“Em virtude de toda a repercussão gerada pela cerimônia de abertura da 28ª edição da Agrishow, as entidades realizadoras do evento, optaram por não realizar solenidade de abertura da feira, prevista para o dia 1º de maio, às 11h”.

Não desmerecendo nem desrespeitando o evento que é o maior do país no campo do Agro, mas preterir um Ministro de governo para dar espaço a um ex-presidente investigado em vários processos por corrupção, prevaricação, descaminho e peculato.

Parece que tomaram a decisão mais sensata para abrir novas negociações com quem realmente manda e quer o bem do Brasil.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento