Conselho do Fundeb Americana toma posse

Os novos membros eleitos do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) foram empossados nesta quinta-feira (27), em reunião ordinária do órgão realizada na Secretaria de Educação de Americana. Os integrantes cumprirão o mandato para o quadriênio de 2023-2026.

O CACS-Fundeb é composto por representantes de professores, diretores, servidores técnico-administrativos, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, pais, alunos e organizações da sociedade civil e tem o objetivo de acompanhar a aplicação de recursos repassados pelo ente federal à Educação em todos os seus níveis, da creche ao Ensino Médio. A substituição dos membros atende à legislação federal e à nova portaria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Foram empossados os seguintes membros:

Representantes do Poder Executivo: Janaína Dias Gomes dos Santos (titular) e André Moreira (suplente); Kelly Patrícia Bachin (titular) e Salete Cristina Pelisson da Cruz (suplente);

Representantes dos Professores da Educação Básica Pública: Iralice Pereira de Souza Rodrigues da Silva (titular) e Márcia Maria de Santi Funes (suplente);

Representantes dos Diretores de Educação Básica: Roseli Aparecida Galete Gomes (titular) e Sandra Guimarães Lopes (suplente);

Representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas: Thaís Ferreira Ceridório (titular) e Antonio Celso Pereira (suplente);

Representantes do Conselho Tutelar: Rodrigo Miletta Sousa da Rocha (titular) e Márcia Cezareto (suplente);

Representantes do Conselho Municipal de Educação: Patrícia Oliva Cavicchioli (titular) e Perci Moreira (suplente);

Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública: Andrew Henrique da Silva Pedro Barbosa (titular) e Sabrina Brusco Carvalho (suplente), Gabriel de Pontes (titular) e Luana Cristina de Oliveira Pereira (suplente);

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública: Juvenal Pereira Lopes (titular) e Maria das Graças Melo (suplente), Cícero Cipriano Barbosa (titular) e Ailton Domingues da Costa (suplente);

Representantes da Organização da Sociedade Civil: Gislene Aparecida dos Santos (titular) e Luiz Carlos Claret Rosa (suplente).

“Damos as boas-vindas aos novos membros do CACS-Fundeb, que assumem agora o relevante papel social de acompanhar a distribuição dos recursos públicos destinados à educação e, desta forma, garantir a transparência no processo de aplicação desses investimentos. Queremos um conselho do Fundeb atuante e cumpridor do princípio da transparência na Administração Pública, como é a premissa da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, declarou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

A relação dos membros empossados será publicada no Diário Oficial do Município deste sábado (29), disponível no link: www.americana.sp.gov.br/

