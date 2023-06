Polícia Militar prende 4 procurados pela justiça em Americana

Quatro procurados pela justiça foram presos pela Polícia Militar, em Americana. Todas as prisões ocorreram na quinta-feira (15). Os presos tinham 43 anos, 44, 37 e 22.

PROCURADO CAPTURADO

19° BPMI – Força Tática – Americana

15/06/23 – 17h50min

Rua 13 de Maio

Em patrulhamento de Força Tática, com informações e características sobre um indivíduo procurado pela justiça. A Equipe obteve êxito na localização e abordagem do indiciado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém em pesquisas constou procurado. Conduzido até à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

LEIA TAMBÉM: Saidinha coloca 5 mil presos nas ruas de 13 a 19 de junho na região

PROCURADO CAPTURADO

19° BPMI – Força Tática – Americana

15/06/2023 – 18h45min

Rua dos Jasmins

Em patrulhamento de Força Tática, com informações e características sobre um indivíduo procurado pela justiça. A Equipe obteve êxito na localização e abordagem do indiciado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém após pesquisa via COPOM, constou um Mandado de Prisão em seu desfavor. Conduzido até à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

PROCURADO CAPTURADO

19° BPMI – Força Tática – Americana

15/06/23 – 21h30min

Rua Almirante Barroso

Em patrulhamento de Força Tática, com informações e características sobre um indivíduo procurado pela justiça. A Equipe obteve êxito na localização e abordagem do indiciado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém em pesquisas constou procurado. Conduzido até o Plantão policial, onde permanecendo preso.

PROCURADO CAPTURADO

19° BPM/I – Força Tática – Americana

15/06/23 – 22h46min

Rua das Petúnias

Durante patrulhamento, a equipe observou o indiciado que, ao notar a presença Policial, tentou se esconder dentre outros que estavam no local, sendo rapidamente abordado. Realizada a busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado, porém em consulta via COPOM, constou como procurado. Conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu preso.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento