Drogas do “Bob Esponja” são apreendidas pela Gama no São Manoel

A Guarda Municipal de Americana apreendeu, na quarta (14) e sexta-feira (16), drogas no bairro São Manoel. As embalagens dos entorpecentes tinham um adesivo com o personagem infantil Bob Esponja. Na última terça-feira (13) mais de 100 porções da mesma droga, com os mesmos adesivos, também foram apreendidos.

Na quarta-feira, as drogas foram encontradas na Rua Santo Onofre. Durante ações de patrulhamento preventivo, equipe Tática de Romu avistou indivíduo defronte ao local dos fatos, já conhecido pela constante vendas de drogas, ensejando uma abordagem, ato contínuo, indivíduo avistando a aproximação da viatura jogou algo no telhado e tentou se evadir. Rapidamente abordado e nada ilícito encontrado. Questionado o que teria jogado, confessou ter jogado 12 pedras de crack. Realizado procedimentos de faro com o K9, localizado defronte a residência do indivíduo entre lixos, um saco plástico transparente contendo porções de maconha. Indivíduo detido e apresentado na unidade de polícia judiciária deliberando autoridade policial signatária pela apreensão das drogas, um aparelho de telefone celular e indivíduo liberado após ser ouvido em termo circunstanciado.

Apreendidos:

13 pedras de crack 5grs

24 porções de maconha 93grs

01 aparelho de telefone celular

Já na sexta-feira, a ocorrência foi na Rua São Thiago. Durante ações de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal, equipe Tática de Romu fora informada por populares de indivíduos constantemente eram observados pulando o muro de uma residência abandonada, passando equipe a realizar diligências onde adentrou ao local denunciado, constatado ser realmente imóvel abandonado e após averiguação, localizado uma sacola plástica contendo em seu interior substância esverdeada semelhante a maconha. Drogas apresentadas e apreendidas em auto próprio na unidade de polícia civil.

Apreendidos:

44 porções de maconha 220 grs

