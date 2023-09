Por que investir no capital psicológico da empresa?

(1) possuem a confiança necessária para avançar diante de desafios; (2) possuem expectativas positivas sobre serem bem sucedidas agora e no futuro; (3) são perseverantes e estratégicos na busca de seus objetivos, e (4) são capazes de se reerguer diante de problemas e adversidades.

por Valdez Monterazo*

O conceito envolve uma série de qualidades, que podem ser desenvolvidas, como Eficácia, Otimismo, Esperança, e Resiliência.

Agora você deve estar pensando: Legal, parecem ser pessoas fortes, mas o que isso tem a ver comigo ou com minha empresa.

A resposta é: Tudo, e agora vou te explicar o por que disso.

Por que investir em Capital Psicológico?

Evidências científicas mostraram resultados incríveis sobre capital psicológico, sim, esse termo vem de pesquisas de instituições internacionais sérias e vem sendo utilizado para promover o desenvolvimento humano e organizacional das maiores empresas no mundo

O que as pesquisas querem mostrar é que quanto mais eficazes, otimistas, resilientes, e esperançosos forem os líderes e o time, melhores serão os resultados individuais e coletivos de toda a organização. Incrível, não é mesmo?

Em outras palavras, investir em forças psicológicas e inteligência emocional pagam altos dividendos às organizações em termos de produtividade, eficiência, engajamento, o que naturalmente se converte em lucratividade.

Não acredita em mim? Tudo bem, te convido a refletir sobre as seguintes situações:

Quantas decisões catastróficas para o negócio são tomadas por falta de estabilidade emocional?

Quantos momentos de desespero você ou seus próximos já vivenciaram por falta de otimismo no futuro?

Quantos projetos não saem do papel devido a falta de confiança em iniciá-lo?

Quantos bons profissionais pedem demissão por falta de resiliência em enfrentar os desafios da empresa?

Quantas empresas ficam estagnadas por falta esperança em um futuro melhor?

Se você já passou ou presenciou alguma dessas situações, talvez você esteja um pouco mais inspirado a saber como desenvolver seu capital psicológico, de sua equipe e da sua organização.

Como aumentar o Capital Psicológico da sua Organização?

Talvez você esteja se perguntando, tudo bem, sorte de quem nasce com essas qualidades, mas e a maioria das pessoas que não possuem esperança, eficácia, resiliência ou otimismo?

Embora entendível, você não deveria acreditar nessa linha de raciocínio. Todos os elementos do capital psicológico podem ser desenvolvidos ativamente, a aplicabilidade é exatamente a razão de eles serem difundidos a um nível empresarial.

Desenvolver essas qualidades a um nível pessoal ou organizacional é um processo que requer um certo nível de comprometimento, mas de uma forma simples, você pode seguir as seguintes linhas de raciocínio:

Ao trabalhar em parceria com um coach executivo especializado em psicologia positiva, você, seu time podem aumentar drasticamente sua performance, resultados e bem-estar ao trazer capital psicológico para sua organização.

Ao ler até aqui, espero que você tenha se inspirado a investir em habilidades emocionais a um nível individual e organizacional. Ao desenvolver capital psicológico, você poderá aumentar drasticamente os resultados de sua organização, a produtividade do seu time e promovendo uma cultura de bem-estar e performance.

*Valdez Monterazo é Coach Executivo, especializado em negócios, liderança e psicologia positiva. Tem cases de sucesso e promove resultados em diversos segmentos de pequenas e médias empresas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP