Um traficante de 18 anos agiu como um gato

ao fugir da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. O rapaz saiu correndo pelos telhados das casas com o material de venda. A hora que ele foi detido tinha muitos ferimentos pelo corpo devido ao momento ‘vida loka’ da fuga pelos telhados. Ele se machucou mas foi detido.

O caso aconteceu no final da tarde/começo da noite desta segunda-feira no Conjunto Roberto Romano, periferia da cidade.

O jovem detido, K.A.F., 18, deixou uma pequena sacola para trás. Nela estavam dez pacotes com maconha.

Abaixo o relato feito pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

DATA: 11/09/23

HORA: 17:40

LOCAL: RUA HILDA HELENO DE OLIVEIRA , N°80, COHAB. R ROMANO.

Durante patrulhamento Tático pelo local acima descrito, visualizamos K.A.F 18 anos de idade com uma sacola plástica em sua mão, este que ao notar a aproximação da equipe se evadiu para o interior do bloco em desabalada carreira sendo acompanhado pela equipe e ao final do bloco acessou a rua Padre Artur Sampaio deixando cair uma pequena sacola contendo 10 unidades de maconha e posteriormente acessou o telhado de diversas residências causando danos nos mesmos correndo a todo tempo segurando algo por dentro de sua blusa, foi então solicitado apoio das demais equipes e após o cerco visualizamos o mesmo no interior de um quintal, com autorização do responsável pelo imóvel foi feito a varredura sendo K. Localizado embaixo da cama com diversos ferimentos devido a sofrer algumas quedas dos telhados durante sua fuga sendo assim o indivíduo foi conduzido até a viatura, feito uma busca por sobre os telhados foi localizado uma sacola que continha em seu interior:

– 26 micro tubos contendo cocaina

– 62 unidades de maconha.

Devido aos ferimentos K. Foi conduzido até o pronto socorro Dr Edson mano pela equipe de Apoio Tático 03 onde após atendimento médico foi apresentado pelo plantão policial sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo a disposição da Justiça.

