Reforma de apartamento combina clássico e contemporâneo 

Combina- Um apartamento descontraído, irreverente e jovial

foi a proposta da arquiteta Daniela Funari quando assumiu o projeto de reforma do imóvel, com 110m², situado na capital paulista. De maneira geral, o trabalho de arquitetura de interiores englobou o aproveitamento de algumas estruturas já existentes no imóvel e outras questões que foram modificadas para atender aos desejos dos moradores, como o living integrado com dois ambientes e a cozinha com ilha e a mesa de jantar anexa, que recebe os convidados com muita comodidade. “Fizemos um aproveitamento do piso e forro, que foram restaurados“, recorda-se. Além disso, um novo projeto luminotécnico e a pintura contribuíram para a renovação executada.

No living, a longa cortina, o amplo tapete e o generoso sofá resultam em um espaço aconchegante, ideal para o descanso e momentos de bem-estar | Projeto: Daniela Funari | FOTO: Celina Germeer

“O mais interessante deste projeto foi adequar itens existentes, com características mais clássicas, aos contemporâneos, mais relacionados ao estilo industrial, conforme nossos clientes pediram”, define Daniela sobre o conceito de interiores. Nesse contexto, a marcenaria combinada com serralheria exemplifica essa fusão que trouxe, não somente personalidade, como um acabamento estético refinado. Confira os detalhes: Integração com delimitação de ambientes O grande protagonista da integração da área social é o sofá-ilha, que oferece muitas possibilidades de utilização ao atender ao estar e, do outro, em frente à TV. A peça retrátil, eleita para arquiteta, propicia ainda mais conforto nos momentos de acompanhar os programas e as séries preferidas.

Além da mesa de centro, outros itens deixaram a sala de estar ainda mais acolhedora, como a cesta que acomoda as mantinhas para as noites frias. Uma mesinha lateral também oferece apoio para itens e plantinhas | Projeto: Daniela Funari | FOTO: Celina Germeer

O verde ganhou destaque no estar, com espaço para plantinhas e vasos. No recuo da sala, a poltrona é perfeita para os momentos de leitura | Projeto: Daniela Funari | FOTO: Celina Germeer

Um dos grandes trunfos de Daniela foi garantir a integração como aconteceu com o estar, o home theater, a sala de jantar e a cozinha. Enquanto o sofá-ilha fica encarregado dessa função no living, a segmentação da cozinha com o jantar foi garantida pela bancada de serralheria e a prateleira suspensa.

O revestimento da cozinha chama atenção com as pastilhas horizontais cinza, enquanto a bancada de serralheria oferece mais uma área precisa para a execução das atividades gastronômicas | Projeto: Daniela Funari | FOTO: Celina Germeer

O azul em destaque na paleta de cores O projeto cromático ganhou um ponto inovador no décor do imóvel: o azul disposto em pontos estratégicos do apartamento, que entregou um toque descontraído ao iluminar itens de decoração e mobiliário. Além disso, a base tonal neutra escolhida pela arquiteta permitiu que o azul assumisse o protagonismo, sem pesar nas aplicações. Confira: Quadro – Uma obra de arte com predominância do azul foi inserida no living. Nesse mix, o amarelo completa o intuito de criar um ponto de luz no ambiente formado por mobiliários selecionados dentro de uma paleta neutra. Projeto: Daniela Funari | FOTO: Celina Germeer

Cadeiras – Estofadas, sala de jantar receberam um tom mais intenso representado pelo azul royal. Além da belíssima cor, o design das cadeiras é moderno, com um corte vertical do encosto ao assento. Projeto: Daniela Funari | FOTO: Celina Germeer

Pintura – No dormitório, uma das paredes ganhou a essência vibrante da cor. A cabeceira, estofada e em tom cinza, entregou a neutralidade que resultou no sentimento de calma. Projeto: Daniela Funari | FOTO: Celina Germeer

Inovações criativas no décor Com muitas possibilidades de composições e cenários conquistados a partir da integração, o décor incorporou recursos estéticos que desanuviam e desoprimem moradores e visitantes: Espelhos orgânicos na sala de jantar – A forma tem o poder de transformar qualquer ambiente, deixando o espaço muito mais aconchegante, chamativo e arrojado! Por isso, a sala de estar ganhou três espelhos que se completam em seus desenhos não lineares, gerando um efeito rítmico e artístico ao refletir os cômodos adjacentes ao jantar.

Projeto: Daniela Funari | FOTO: Celina Germeer

Luminárias na parede – Para as luzes de cabeceira, arandelas circulares foram instaladas na própria parede, concebendo mais espaço para a mesa de cabeceira. Projeto: Daniela Funari | FOTO: Celina Germeer

Pia do banheiro como protagonista do décor – A irreverente peça decorada, com pinturas na superfície, já existia antes da reforma e foi combinada a sua manutenção para garantir a personalidade do cômodo. Projeto: Daniela Funari | FOTO: Celina Germeer

Sobre Daniela Funari Arquitetura Daniela Funari Arquitetura é um escritório de arquitetura e interiores voltado para projetos residenciais e comerciais buscando sua individualidade, originalidade e funcionalidade. A arquiteta Daniela Funari é jovem, arrojada e apaixonada em criar espaços e ambientes personalizados e combinados. Seu grande objetivo é fazer parte do sonho das pessoas, trazer à baila o convívio em espaços prazerosos e aconchegantes, gerando satisfação, alegria e vivacidade. Sua paixão é revelada em projetos com ênfase em interiores e ambientes integrados.

