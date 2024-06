Por que líderes da saúde estão apostando na tecnologia para revolucionar o atendimento médico?

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

A incorporação da inovação tem desempenhado um papel fundamental na melhoria dos serviços de saúde, garantindo maior segurança e eficiência no atendimento ao paciente. A crescente adoção da telemedicina, com uma projeção de aumento de mais de 19% ao ano na América Latina até 2028, segundo dados da Philips Latam, é um exemplo claro de como as soluções digitais estão transformando a saúde.

As tecnologias têm se mostrado cruciais na promoção da segurança do paciente. Soluções digitais, como plataformas de navegação e coordenação de pacientes, têm facilitado o dia a dia dos profissionais de saúde, proporcionando maior eficiência e qualidade no atendimento.

“Para que os profissionais da saúde ganhem mais visibilidade e interação com os beneficiários, essas tecnologias atuam de maneira efetiva na experiência do usuário, direcionando os melhores tratamentos para doenças que exigem um acompanhamento mais específico.” destaca Isadora Kimura, co-fundadora da Nilo, healthtech que auxilia empresas do setor de saúde a estabelecerem um relacionamento digital com seus pacientes.

Com o auxílio dessas ferramentas, as equipes de saúde podem se concentrar exclusivamente no cuidado do paciente, graças às automações que permitem reunir e visualizar dados, configurar e acompanhar diretrizes, agendar consultas, criar audiências personalizadas e se comunicar de modo efetivo com pacientes via aplicativos de mensagens. Esse nível de integração libera os profissionais de saúde de tarefas administrativas, permitindo que dediquem mais tempo ao cuidado direto dos pacientes.

A adoção da Inteligência Artificial (IA) é outra área onde a inovação tem mostrado seu valor. Dados do Future Health Index 2023, da Philips, revelam que líderes de saúde em todo o mundo estão priorizando a IA para melhorar a eficiência operacional e integrar diagnósticos. O Brasil se destaca como um dos principais mercados nesse aspecto, com 79% dos líderes de saúde investindo em pelo menos uma tecnologia de IA, superando a média global de 59%.

A inteligência artificial também pode ser utilizada para garantir a segurança do paciente. Ferramentas que avaliam o grau de segurança e geram insights sobre o uso de IA em saúde têm se mostrado eficazes. Felipe Cunha, CEO da Vibe Saúde, healthtech pioneira no uso da inteligência artificial generativa na área, explica que, apesar dos riscos inerentes à IA, sua utilização com base em critérios rigorosos de segurança pode democratizar o acesso à saúde de qualidade, mantendo o atendimento personalizado e seguro.

“O uso da inovação na saúde pode simplificar operações, melhorar a eficiência do atendimento e garantir a segurança dos pacientes. Essas tendências representam um avanço significativo na qualidade da assistência médica na América Latina, com potencial para melhorar a vida de milhões de pessoas.” Afirma Cunha.

A medicina do sono, um campo essencial para o bem-estar humano, também está testemunhando uma revolução em inovação graças aos avanços da Inteligência Artificial (IA) e ao Aprendizado de Máquina (Machine Learning). Essas tecnologias estão impulsionando descobertas significativas e melhorando os diagnósticos e tratamentos para uma ampla gama de distúrbios do sono. Uma das áreas mais beneficiadas por esses avanços é o diagnóstico da apneia do sono, um distúrbio comum e potencialmente perigoso.

Sistemas desenvolvidos baseados em IA podem analisar grandes volumes de dados de polissonografia e outros dispositivos de monitoramento do sono. Essa capacidade de análise detalhada está permitindo diagnósticos mais rápidos e simplificados, tratamentos personalizados e intervenções mais eficazes para a população com apneia do sono.

“O setor de medicina do sono está entrando em uma nova era no diagnóstico e nos tratamentos de distúrbios do sono e, à medida que essas tecnologias continuam a evoluir, podemos esperar transformações importantes que impactarão cada vez mais a qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. O objetivo é que cada vez mais os pacientes tenham controle e conhecimento sobre seu sono e sua própria saúde,” afirma Tácito de Almeida, fundador e CEO da Biologix.

As soluções digitais, portanto, não são apenas ferramentas auxiliares, mas aliadas essenciais na transformação e melhoria contínua do setor de saúde.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP