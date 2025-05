A onda das Bebê Reborn que voltou nesta primeira semana de maio chamou a atenção de crianças e pré adolescentes da região. Algumas ouvidas pelo site disseram que não existe essa ideia de encontros ou mesmo ‘consulta ao SUS’ para as bebês.

As mães ouvidas disseram que a brincadeira fica mesmo só para as crianças.

Donas de Bebê Reborn deram sua opinão

Não deve levar no SUS, porque lá é humanos não bonecas, tem muita pessoas doentes e precisa de cuidados e os profissionais perde muito tempo com essa brincadeira, e sobre os encontros por mim se for em praças , jardins, casas e locais que não atrapalhe serviços essenciais como saúde tudo bem (Ariana Moreira) 11 anos

Não, estamos tendo problemas com doenças que são fatais para a sociedade, a leva dessas coisas para consultas podem atrapalhar momentos mais graves como de crianças, que são muito mais sensíveis a doenças e coisas do tipo do que imaginamos. Além da falta de tempo e lugares que acabam estando em falta por conta de muitos casos, como os de dengue. As pessoas tem vários lugares que pode se encontrar sem ser lugares saúde, que é muito importante.

Isabela Moreira, 13 anos

A mãe também deu sua opinião. “Passaram dos limites”

Pra mim, essa onda passou do limite, com tantas crianças passando necessidade, em abrigo pra adoção, e pessoas fazendo isso com as Bebê Reborn, até ser mãe de pet concordo por ser um animal, respira, anda, late ou até um gato que mia, anda, pássaros, animais vindo de Deus, disse Wilma Moreira.

