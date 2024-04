Praça de Esportes do Zanaga começa a receber pintura e reforma dos vestiários

As obras de reforma da Praça de Esportes Professor Roberto Polati, no bairro Antônio Zanaga, avançam com a fase inicial da pintura do ginásio e da reforma dos vestiários. A intervenção faz parte de uma série de revitalizações e construções nos espaços esportivos de Americana.

Na fase atual, além das demolições e remoções, as equipes trabalham também no lixamento das paredes e do teto dos vestiários, na retirada dos vitrôs para colocação de cobogós e na compactação do solo para implantação de quadras de basquete 3×3. Nos últimos dias, as paredes internas do ginásio já receberam a primeira demão de pintura e a quadra externa teve a grama retirada.

“Americana está vivendo um momento muito especial no cuidado com os equipamentos públicos voltados ao esporte. Os trabalhos já estão a todo vapor no Zanaga, em várias frentes, e seguiremos acompanhando para garantir a melhor qualidade à nossa população. Será uma estrutura ampla, moderna e que trará mais vida a este espaço, promovendo lazer e bem-estar”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A obra inclui pintura geral, reforma dos vestiários masculino e feminino, reforma das instalações elétricas e hidráulicas, substituição de louças e metais, troca das esquadrias dos vestiários por alvenaria, reparo e substituição de vidros danificados, troca de portas dos vestiários e banheiros, implantação de quadras de basquete 3×3 e substituição da grama da quadra por areia. O investimento no local é de R$ 948.999,99, recurso com origem no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

As melhorias no Zanaga fazem parte de uma série de reformas nas Praças de Esportes de Americana. Nos bairros São Manoel e Nova Americana, as obras já foram entregues, enquanto no Jardim Ipiranga e na Vila Bertini os trabalhos seguem em andamento.

