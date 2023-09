Um morador da Praia Azul foi preso por tráfico

de drogas em Americana na tarde do sábado. A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Gama (Guarda Municipal) deteve o rapaz de 22 anos por tráfico de drogas no bairro São Benedito na região da Praia em Americana.

O caso começou por volta das 14h40 na Rua Antonio Fugolin. O subinspetor Siderlei e o GM Aguilera seguiamfaziam o patrulhamento e passavam pela rua. Dois homens ao observarem os agentes correram em direção à um imóvel.

Na sequência, os guardas abordaram um dos jovens, mas o segundo conseguiu fugir e não foi encontrado. No local da detenção, foram foram apreendidas 21 pedras de crack, 2 celulares e R$ 23.

O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA), e o delegado Robson Gonçalves de Oliveira, determinou o flagrante.

