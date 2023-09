Uma aposta única de Minas Gerais levou sozinha o prêmio de R$ 84.729.015,05 do concurso 2.630 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado. A aposta vencedora foi realizada em Santa Maria (MG).

Os números sorteados foram 14 – 18 – 38 – 31 – 26 – 22.

Além da aposta que acertou o prêmio principal, mais 250 apostadores venceram a quina, levando pra casa R$24.675,33 cada. A quadra foi acertada por 9.565 apostas, e cada uma ganhou R$ 921,34.

