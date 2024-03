O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou oficialmente, nesta terça-feira (19), a reforma geral e ampliação da Creche Wanda Polo Müller, no Parque da Liberdade. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, investiu mais de R$ 2,6 milhões nas obras, que dobraram a capacidade de atendimento da creche, passando de 50 para até 100 crianças com idade entre 0 e 3 anos. As aulas na escola foram retomadas no dia 11 deste mês.

A área construída da escola saltou de 370 m² para 520 m². A ampliação incluiu a construção de três novas salas de aula e de dois novos conjuntos de sanitários infantis. A creche também ganhou um sanitário adaptado para pessoas com deficiência. A cozinha, lavanderia e despensa foram ampliadas e realocadas, assim como o pátio, que recebeu mais de 180 m² de cobertura leve, com telhas do tipo sanduíche, e fechamento por gradil, promovendo boa circulação de ar e permitindo a visualização das árvores no fundo da creche.

O prefeito Chico Sardelli citou, em sua fala, o ex-prefeito Frederico Polo Müller e a mãe dele, patronesse da creche, ao agradecer os presentes. “Nossa obrigação é planejar e trabalhar para buscarmos concretizar os benefícios colocados em nossas propostas. A gente só consegue avançar através do trabalho de equipe e vejo a Educação focada nesse sentido. Acreditamos efetivamente que o futuro de cada criança está aqui, no ambiente escolar, por isso a Educação é prioridade para nós. Minha gratidão a cada um de vocês, estou muito feliz e nossa administração não para”, disse Chico.

A estrutura anterior foi totalmente reformada. As salas de aula foram revisadas e o telhado, completamente substituído e modernizado, com a troca das telhas de barro por termoacústicas, do tipo sanduíche, que proporcionam mais conforto térmico e acústico às crianças e educadores no interior do imóvel. As portas e janelas anteriores foram substituídas e receberam novo gradil e a creche foi inteiramente pintada, nas áreas internas e externas.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, trata-se da maior obra entregue desde o início da administração. “Posso dizer sem dúvida nenhuma que essa é a mais importante obra de infraestrutura da Educação. Primeiro porque transformou um prédio que não era preparado para o ambiente educacional e que hoje oferece esse estímulo para nossas crianças, e também porque dobra a quantidade de vagas para uma região tão importante. Hoje estamos entregando uma nova escola, a nova Creche Wanda, e esse é motivo de muito orgulho para nós, por estarmos em um ambiente desse certamente vai fazer a diferença na vida dessas crianças e da comunidade”, declarou.

O prédio ganhou novos toldos para proteger as crianças do sol e em dias de chuva nas áreas externas, além de um novo reservatório de água, com capacidade para 20 mil litros. A instalação da nova caixa d’água e do novo sistema hidráulico garantiram o abastecimento eficaz da escola, que tem um novo bebedouro para as crianças.

O jardim foi renovado com serviços de paisagismo e o plantio de mudas, assim como calçada e a sinalização viária próxima à escola, reforçada pelas equipes da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) de Americana.

Desde o dia 11, as crianças matriculadas na Creche Wanda Polo Muller contam com novos brinquedos e novo mobiliário adquirido pela Secretaria de Educação. O prédio recebeu ainda identificação visual desenvolvida pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação.

O diretor da unidade, Julio Cesar dos Santos, citou registros de solicitação de manutenção do prédio desde 2004, antes mesmo do espaço ser transformado em creche. “Entrei aqui em 2012 e hoje, onde fica a cozinha, funcionava o berçário. Hoje, estamos aqui encontrando um espaço revitalizado e pronto para atender as crianças, que são o futuro de nossa cidade, e motivo de muito orgulho”, discursou.

