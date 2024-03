Bar do tráfico de drogas cai pra DISE no Jardim Brasília

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, no início da tarde desta terça-feira (19), a Operação “CAIXOTE”, com o objetivo de combater o intenso e recorrente tráfico de drogas em um Bar na Rua Francisca Coral Chiquinho, no Jardim Brasília, em Americana.

Após aportarem denúncias anônimas na Sede da DISE noticiando o crime, foram iniciadas as investigações para apurar os fatos. Em campanas veladas realizadas por policiais civis da DISE, foi possível constatar a movimentação típica dos pontos de distribuição de drogas, com grande fluxo de usuários em carros, motos, e até a pé.

Hoje, valendo-se de momento seguro e oportuno, o bar foi abordado pelos agentes da DISE. Durante a ação policial, um indivíduo estava comprando uma porção de maconha, enquanto o responsável pelo bar fazia o tráfico. Ambos foram contidos e detidos. Buscas realizadas nas dependências do bar revelaram mais 22 porções de cocaína, 09 porções de maconha, R$183,00 em cédulas trocadas, 01 balança de precisão, 03 celulares e anotações manuscritas com contabilidade.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado que fazia a venda das drogas, que foi conduzido, juntamente com as apreensões, para a Sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante delito.

Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente escoltado à Cadeia Pública de Sumaré onde aguardará por Audiência de Custódia. Quanto ao usuário que estava comprando no momento da ação policial, foi conduzido à Sede da DISE para a lavratura do devido Termo Circunstanciado de posse de drogas para uso pessoal.