Prefeito Chico entrega reforma e pintura do CIEP São Vito

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, entregou as obras de reforma e pintura do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof.ª “Philomena Magaly Makluf Rossetti”, no bairro São Vito, nesta quinta-feira (14). A escola foi revitalizada com um investimento superior a R$ 960 mil, em recursos próprios da Secretaria de Educação.

O CIEP atende 330 estudantes do Ensino Fundamental, que agora contam com instalações renovadas e mais adequadas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. O prédio, com mais de 32 anos de atividade, teve seu telhado revisado e foi inteiramente pintado.

O prefeito elogiou o trabalho da diretora da unidade, Vanda Pastori, e de sua equipe, e destacou outros investimentos feitos pela administração municipal, como o repasse de R$ 3,5 milhões às escolas por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM) e a entrega de 13 mil kits de material escolar para toda a rede.

“Nós acreditamos na Educação como base de nossas crianças, para formarmos uma sociedade mais digna e justa no futuro, e temos feito isso desde o primeiro dia de mandato meu e do Odir. Estou muito feliz de ser prefeito e de ser o elo transformador da Educação em Americana”, disse Chico.

O telhado do CIEP São Vito recebeu a maior intervenção: foram instaladas novas telhas de aço termoacústico, do tipo sanduíche, em mais de 900 m² de área. A nova cobertura substitui telhas de fibrocimento e proporciona maior conforto térmico e acústico no interior do imóvel. As trocas abrangeram os blocos 1, 2 e central, incluindo os corredores de acesso à escola, às salas de aula e ao anfiteatro.

O vice-prefeito demonstrou sua alegria com o momento. “Estamos aqui entregando o CIEP renovado, mas a gente sabe que 100% das escolas estão passando por reformas e melhorias em Americana. Parabéns à diretora e toda sua equipe pela atenção com a escola e as crianças. Estamos muito contentes de estar aqui hoje”, declarou Odir.

Mais notícias da cidade e região

Além das substituições, o telhado também foi revisado, com a troca de calhas, condutores e rufos para a captação e escoamento de água da chuva. A nova estrutura foi executada para permitir o fácil acesso para a inspeção e limpeza, evitando o acúmulo de água parada.

O anfiteatro está renovado com o fechamento das esquadrias e troca do caixilho metálico por alvenaria. O espaço recebeu nova pintura, assim como todas as paredes internas e externas do CIEP. Ao todo, uma área superior a 9,5 mil m² foi pintada, incluindo esquadrias de madeira e metálicas de portas e janelas.

“O CIEP há muito tempo precisava dessa reforma. Temos que cuidar para que nossas crianças tenham a estrutura correta, com o ambiente adequado para a aprendizagem. Uma escola não é feita só de tijolos, mas também de um corpo docente comprometido com a qualidade e infraestrutura correta, e é o que vemos aqui. Essa é só mais uma etapa de tantas conquistas que temos feito com o apoio do prefeito e da Câmara.”, discursou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Portas e janelas do CIEP tiveram vidros higienizados e substituídos, em pontos onde havia a necessidade. Os jardins do CIEP passaram por manutenção completa, com serviços de corte e roçagem de grama, levantamento da copa das árvores, poda de cerca viva e jardinagem geral. O piso em granilite foi completamente limpo, com raspagem e impermeabilização, para a recuperação de sua cor e beleza originais.

A escola recebeu nova identidade visual desenvolvida pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação e a sinalização viária próxima à escola foi revitalizada pelas equipes da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) de Americana.

“Quero agradecer a atual gestão, Chico, Odir, Vinicius, por essa obra que esperávamos há tantos anos. Muito obrigada a todos”, disse a diretora Vanda Pastori.

A entrega contou com a participação do presidente da Câmara, Thiago Brochi, dos vereadores Lucas Leoncine, Pastor Miguel Pires, Thiago Martins e Leonora Périco, dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) Luiz Cezaretto (Habitação e Desenvolvimento Urbano) e Hugo Troly (Negócios Jurídicos) e do superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Marcos Morelli. O filho da professora que dá nome ao CIEP, Claudio Rossetti, e a neta dela, Marcela, representaram os familiares da patronesse.