Em janeiro de 2024, foram registrados 6,7 milhões de CNPJs no vermelho no Brasil, conforme dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. As dívidas negativadas das companhias somaram R$ 127,8 bilhões e o ticket médio de cada débito foi estimado em R$ 2705,2. Em média, cada negócio inadimplente possuía 7,1 contas atrasadas. A seguir, confira os dados integrados últimos 12 meses:

“O aumento da inadimplência das empresas em janeiro pode ser atribuído, em grande parte, às despesas típicas de início de ano (IPVA, IPTU, reajuste de mensalidades e material escolar), refletindo um cenário sazonal onde as contas acumuladas nesse período impactaram temporariamente a capacidade de pagamento dos consumidores que, consequentemente, influenciam no caixa das companhias”, avalia o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.” O Indicador também mostrou que as empresas do segmento de “Serviços” puxaram a elevação de janeiro, representando 54,9% das companhias inadimplentes, seguidas pelos negócios do “Comércio” (36,4%). Veja, a seguir, a tabela e o gráfico destes recortes:

Já em relação ao setor das dívidas, a maior parte era de “Outros” (28,5%), que considera contas com Indústrias, Terceiro Setor e Primário. O menos impactado em janeiro foi “Securitizadoras” (1,0%).

Na visão por regiões, os top cinco estados com mais empresas inadimplentes em janeiro foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Já os estados que menos registraram contas em atraso foram Piauí, Tocantins, Amapá, Acre e Roraima. Veja, a seguir, o gráfico com dados de todas as Unidades Federativas (UFs):

Visão por porte: Micro e Pequenas lideram inadimplência Do total de 6,7 milhões de empresas inadimplentes em janeiro, 6,3 milhões foram de Micro e Pequenas Empresas (MPEs), das quais somavam 43,7 milhões de dívidas e indicavam a média de 6,9 contas atrasadas. Veja o detalhamento abaixo: