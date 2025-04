A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa recebeu na última sexta-feira (25) um kit de material esportivo para modalidades como futebol, vôlei, futsal e basquete. São 29 itens disponibilizados pela Secretaria de Estado de Esportes de São Paulo. A doação foi intermediada pela vereadora Marcia Rebeschini e pelo deputado estadual Dirceu Dalben, e foi recebida na última semana pelo prefeito Cláudio Schoder (o Leitinho).

No início de abril, a vereadora Márcia participou de uma agenda oficial na Secretaria com o objetivo de buscar investimentos e recursos para fortalecer ainda mais o esporte em Nova Odessa. A reunião contou com a presença do secretário de Esportes e Lazer do Município, Ângelo Foroni, e do adjunto José Henrique de Carvalho. O encontro foi mediado pelo deputado Dirceu Dalben.

Recebidos pela secretária estadual Coronel Helena Reis, a vereadora e a equipe do Esporte demonstraram as necessidades mais urgentes da pasta, incluindo mais materiais esportivos e a necessidade de reforma em ginásios de Nova Odessa, com o objetivo de incentivar ainda mais os atletas da cidade.

Graças à reunião, Nova Odessa foi contemplada com o kit de materiais esportivos, que serão utilizados agora para o trabalho das Escolinhas Municipais destas modalidades, bem como pelas equipes de competição de base da cidade.

“Foi uma reunião muito produtiva para nossa cidade. Fomos contemplados com este kit esportivo que irão beneficiar várias das modalidades que nosso Esporte oferece. Agradeço ao deputado Dirceu Dalben pela parceria, e também à Coronel Helena pela disposição em ajudar Nova Odessa”, comemorou Márcia.

Os materiais incluem dois troféus, um jogo de camisa para futebol de campo, uma rede de futebol society, duas bolas oficiais de futebol de campo, duas bolas infantis de futebol de campo, três bolas de futebol society, três bolas de vôlei, duas bolas oficiais de futsal, duas bolas infantis de futsal, duas bolas de handebol tamanho H3, duas bolas de handebol tamanho H2, duas bolas de basquete, quatro jogos de baralho e duas bolsas personalizadas com o brasão do Estado de São Paulo.

“Só temos que agradecer a vereador Márcia, sempre preocupada com as coisas do nosso Esporte, ao deputado e amigo Dirceu Dalben, sempre ao nosso lado nas reivindicações da cidade junto ao Governo do Estado, à Coronel Helena e ao nosso governador Tarcísio de Freitas por sempre atender aos pedidos de Nova Odessa”, destacou o prefeito Leitinho.

Para o secretário-adjunto José Henrique, “o Esporte de Nova Odessa irá se fortalecer ainda mais com a chegada dos novos materiais”. “Novos materiais para treinos significam mais motivação e empenho de parte dos atletas, de forma que eles, manuseando os novos materiais, se sintam mais confiantes e motivados para fazer um trabalho ainda melhor para Nova Odessa”, destacou.

Ginásios

Além dos materiais esportivos, Márcia também solicitou na reunião com a Coronel Helena Reis recursos financeiros a serem destinados para reforma dos ginásios dos Jardins São Jorge, Santa Rosa e Santa Luiza.

“Sabemos que nossos ginásios precisam de uma ampla reforma para melhor atender a população. Já registramos o pedido junto ao deputado e tenho certeza de que em breve teremos mais grandes notícias para a nossa cidade. Esporte é vida, e é de extrema importância todos praticarem alguma atividade física”, finalizou a vereadora novaodessense.