Prefeitura de Americana convoca mais 58 aprovados em concurso público

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, está convocando mais 58 aprovados em concurso público para assumirem seus respectivos cargos. Os editais de convocação serão publicados na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Além da publicação, os profissionais também recebem um telegrama com informações da convocação.

O primeiro edital convoca para as seguintes funções: ajudante geral (2), analista em planejamento e orçamento, assistente social (3), auxiliar de farmácia (3), enfermeiro – PCD, engenheiro, escriturário (9), farmacêutico, médico da família, médico ultrassonografista, motorista (2), motorista – PCD, motorista de ambulância, psicólogo (2) e técnico de enfermagem (8). Os convocados devem comparecer ao Auditório Villa Americana, que fica no Paço Municipal, no dia 25 de setembro (quinta-feira), às 9h.

O segundo edital convoca para inspetor de alunos (2), monitor escolar (5), PEB 2 – ciências, PEB 1 – educação fundamental (4), PEB 2 – artes, PEB 1 – educação infantil (4), professor de educação especial e professor de creche (3). Os aprovados devem comparecer ao Auditório Villa Americana, também no dia 25 de setembro, às 13h30.

“O concurso público é uma ótima oportunidade de emprego para os aprovados, e com essas convocações fortalecemos nosso serviço público. Sejam bem-vindos para o início dos trabalhos”, disse o secretário de Administração, Eduardo Flores.

O Paço Municipal fica na Avenida Brasil, nº 85, Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3475-9000.

