Prefeitura apresenta estudo para desenvolvimento da região do Pós-Represa

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Planejamento, realizou nesta quarta-feira (8) uma oficina para apresentação do diagnóstico técnico a partir dos estudos realizados na região do Pós-Represa. O encontro, no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer), promoveu a discussão do tema junto à população, sociedade civil, órgãos e entidades de classe, associações, setores da Prefeitura e vereadores.

O diagnóstico técnico foi apresentado pela arquiteta Lauana Campagnoli e pelo analista ambiental Guilherme Stetter, profissionais da empresa Geo Brasilis, que foi contratada pela Prefeitura para a elaboração do estudo.

Com as informações, a Administração Municipal vai elaborar um projeto de lei para regrar o zoneamento, uso e ocupação de solo na Área de Expansão Sustentável do Pós-Represa. O trabalho contou com levantamento de dados urbanísticos e socioeconômicos, território, meio ambiente, geomorfologia e geologia, hidrologia, clima, flora, fauna terrestre e aquática, entre outros aspectos.

“A participação foi bastante interessante. A próxima etapa será uma revisão da legislação vigente, avaliando as necessidades da população local e as estratégias que deverão ser adotadas para um desenvolvimento sustentável da região”, disse o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

Também participaram do evento os vereadores Lucas Leoncine, Thiago Martins, Silvio Dourado e Gualter Amado, o presidente da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Fernandes, o presidente da Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Americana, Marcos Lucio Lavelli, e o representante do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Leandro Zanini.