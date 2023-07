Prefeitura conclui pavimentação no São Roque

A Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) finalizou, nesta sexta-feira (21), a pavimentação da Rua Potengi, no trecho entre a Rua Xingu e a Rua Jaguarão, no bairro São Roque.

“Um desejo antigo dos moradores daquela região se tornou realidade. Investir em infraestrutura é garantir qualidade de vida para a população. Americana está voltando a sorrir”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O trecho entre a Rua Xingu e a Rua Tocantins receberá a instalação de postes na via pública com lâmpadas de LED. A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) realizará a pintura de solo.

A Rua Potengi recebeu 2.761 metros quadrados de pavimentação, duas bocas de lobo dupla e 571 metros de guias e sarjetas. O investimento é de R$ 550.517,39, provenientes do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa “Nossa Rua”, intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. O processo documental foi formalizado pela Secretaria de Gestão de Convênios.

A obra foi executada pela CEL Engenharia, empresa vencedora do processo licitatório.

