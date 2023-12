Assim como havia feito em maio com a obra da nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia), a Prefeitura de Nova Odessa acaba de disponibilizar um tour virtual 3D do prédio do novo Poupatempo e Centro de Referência do Empregador e do Trabalhador, montados em parceria pelo Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de Nova Odessa em prédio único na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro – e que já atendem o público em geral.

Mais notícias da cidade e região

Para fazer o Tour Virtual 360⁰ no Poupatempo de Nova Odessa, basta ao visitante acessar o link https://maps.app.goo.gl/jp4ZY1e6nLZPHHyK8. Uma vez na foto 3D inicial, basta deslizar o dedo ou o mouse pela tela para movimentar a imagem e “acessar” a próxima sala, direcionando a seta para onde se quer ir e clicando nela para “andar” pelo prédio. Dica: para acessar o 1º andar, onde estão diversos serviços municipais, é preciso subir os dois lances de escadas.

A unidade do Poupatempo Paulista atende o público em sistema de “operação assistida”, sem necessidade de agendamento (por enquanto), sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Em breve, a unidade de Nova Odessa passará a constar no site e no aplicativo do Poupatempo, permitindo o agendamento prévio dos serviços presenciais.

Já o Centro de Referência municipal conta com PLT (Posto Local do Trabalho), Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, Junta do Serviço Militar, Detran.SP, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e Sala dos Empreendedores, e atende de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Os tours virtuais pela nova UTI e pelo novo Poupatempo também podem ser acessados pesquisando no Google pelos termos “UTI do Hospital Municipal de Nova Odessa”, opção “Google Maps”, opção “Fotos e Vídeos”, e então na opção “Street View e 360º”. Uma vez “dentro” da UTI, o usuário da internet pode “caminhar” pelos principais espaços da futura Unidade de Terapia Intensiva clicando nas setas que aparecem no chão. O mesmo vale para “Poupatempo Nova Odessa”.

Os “passeios virtuais” foram produzidos pelo fotógrafo Rogério Barbosa, que é um “trusted” do próprio Google – ou seja, um profissional “de confiança” da plataforma. Trata-se de uma facilidade muito utilizada por hotéis, pousadas, consultórios, lojas de departamentos e restaurantes e lanchonetes em geral. A ferramenta é baseada em imagens de 360 graus.

“O ‘tour virtual’ são aquelas fotografias que as pessoas podem girar e olhar por todos os lados, que a gente chama de ‘foto 3D’ ou ‘foto 360º’. Uma vez que a pessoa acessa o link, basta deslizar o dedo pela imagem para poder ‘caminhar’ pelo local retratado em 3D. É muito útil para todo mundo que quer mostrar seu estabelecimento por dentro, foi feito para trazer credibilidade aos clientes. Mas é a primeira vez que eu faço isso para uma obra pública”, explicou recentemente. Mais informações sobre o serviço pelo WhatsApp (19) 97152-2552.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP