Prefeitura de SBO promove o tradicional Desfile Cívico no domingo (7)
O marco da Independência do Brasil será celebrado neste domingo (7) com o tradicional Desfile Cívico em Santa Bárbara d’Oeste. A Avenida Corifeu de Azevedo Marques recebe 40 grupos, que trazem a arte, cultura e expressões vivas da diversidade brasileira.
A Prefeitura promove o evento, por meio das secretarias de Educação e Cultura e Turismo, entre 8 e 12 horas, em frente ao Parque Araçariguama.
Com o tema “A Mulher no Cenário Brasileiro”, o desfile cívico tem como objetivo dar visibilidade às figuras femininas como protagonistas da nossa história cultural, reconhecendo seus talentos, suas potências e as inúmeras contribuições que enriquecem a identidade do nosso país.
Desfilam neste domingo (7) escolas, entidades e associações que trazem homenagens a escritoras brasileiras, vozes femininas na música popular, mulheres nas artes visuais, teatro, cinema, dança, cultura popular e mulheres atuantes na transformação social, política e educacional do país.
