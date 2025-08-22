Prefeitura de SBO instala novas luminárias de LED na Rua da Agricultura

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta quarta-feira (20) a instalação de luminárias de LED em um trecho da Rua da Agricultura, entre o Terminal Leste e a Rua Profº Hermosa Baruque Murbach.

Ao todo, serão implantados 18 conjuntos compostos por braço e luminária de LED de 80W, que oferecem maior eficiência energética, economia e melhor qualidade de iluminação. A modernização do sistema de iluminação pública proporciona mais segurança à população, a mobilidade urbana e a qualidade de vida.

Nas últimas semanas, também foram substituídas 186 luminárias de vapor de sódio por lâmpadas de LED de 60W, 80W e 100W em diferentes pontos da cidade, incluindo as avenidas Juscelino Kubitschek de Oliveira, Aristide Bueno de Oliveira e da Indústria, as ruas Mário Dedini e Francisco Manoel da Silva, além da Área de Bem-Estar no Jardim São Fernando.

