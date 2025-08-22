SBO entrega reforma da Emefei “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia”
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entrega oficialmente neste sábado, dia 23, a partir das 10 horas, a reforma da Emefei “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia”, localizada no Parque Planalto.
A unidade recebeu o reforço da fundação e da estrutura do edifício, além da readequação completa da cozinha e dos sanitários. O investimento na obra foi de R$ 617 mil, em recursos próprios do município.
