SBO entrega reforma da Emefei “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entrega oficialmente neste sábado, dia 23, a partir das 10 horas, a reforma da Emefei “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia”, localizada no Parque Planalto.

A unidade recebeu o reforço da fundação e da estrutura do edifício, além da readequação completa da cozinha e dos sanitários. O investimento na obra foi de R$ 617 mil, em recursos próprios do município.

